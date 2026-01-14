Войти
Российские дроны вооружили новой миной с «Искрой»

Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС.

Российские дроны вооружили кумулятивной миной ПТМ-К2Н с «Искрой»

Российские беспилотники вооружили новой противотранспортной кумулятивной миной ПТМ-К2Н, которая оптимизирована для дистанционного минирования при помощи дронов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осведомитель».

Мина получила подпружиненные опоры, которые разворачиваются после сброса. Это позволяет установить изделие в вертикальное положение. Магнитометрический взрыватель типа «Искра» обеспечивает срабатывание при проезде цели над миной. Боевая часть типа ударное ядро обеспечивает пробитие более 80 миллиметров брони.

ПТМ-К2Н предназначена для поражения легкобронированной техники и автомобилей противника. Мину также можно установить вручную.

В сентябре стало известно, что в России начали массовый выпуск линейки штатных боеприпасов для тактических беспилотников. Универсальные боеприпасы можно использовать в качестве боевой части дронов-камикадзе и сбрасывать с разведывательных беспилотников.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
