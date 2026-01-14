План Стармера и Макрона как симптом слабости Европы (Bloomberg, США)

Bloomberg: у Британии нет возможности выполнить обещание Киеву по отправке войск

Планы Британии и Франции отправить войска на Украину нереалистичны, пишет колумнист Bloomberg. На двоих они еле наскребли 15 тысяч солдат — и то теоретически. Эти неудачи Лондона и Парижа скорее свидетельствует о слабости, чем о решимости Европы, говорится в материале.

Мартин Айвенс (MartinIvens)

Даже в период расцвета Британской империи ее военная мощь имела пределы. В 1864 году угроза премьера лорда Пальмерстона защитить Данию от Пруссии военной экспедицией была парирована "железным канцлером" Бисмарком, который лишь посмеялся, предложив арестовать ее горсткой полицейских. Хотя Королевский флот и господствовал на морях, перед Первой мировой британская добровольческая армия уступала по масштабам многочисленным армиям континентальных держав.

Сегодня разрыв между амбициями и реальной военной силой Великобритании еще более разителен. Флот стал бледной тенью себя прежнего, а сухопутные войска сокращены до 71 тысячи человек — для сравнения, один лишь Корпус морской пехоты США насчитывает 180-190 тысяч. Тем не менее, как сообщает London Times, на прошлой неделе премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились в случае прекращения огня на Украине направить туда совместный контингент численностью до 15 тысяч военнослужащих.

Еще Бисмарк отмечал, что "Россия никогда не бывает такой сильной, как кажется, но она никогда не бывает такой слабой, как нам хочется". Игнорируя предсказания экономического краха под санкциями, Владимир Путин бросил на Украину 710 тысяч человек. Экономика России составляет лишь десятую часть от экономик остальной Европы, но в этом году по паритету покупательной способности ее военные расходы сравняются с совокупными расходами всех европейских членов НАТО. По оценкам Международного института стратегических исследований, Россия может стать прямой угрозой для Европы уже к 2027 году.

Франко-британская затея, пусть и бодрящая с точки зрения боевого духа украинцев, не заставит Путина трястись от страха — разве что президент Трамп с преемниками гарантируют воздушную поддержку США. И то лишь в случае, если Россия вообще согласится на перемирие. Два огромных "если". Но и мизерное число обещанных войск, и решение Германии помогать только западным соседям Украины, а не ей самой, красноречиво свидетельствуют о европейской слабости.

Оборонные расходы Британии рухнули с 4% ВВП на закате холодной войны до жалких 2,3% сегодня. Стармер с три короба наобещал все исправить: 2,6% к 2027-му, 3,5% к 2035-му, в угоду новым целям НАТО. Но это все обещания в долг. В пятницу выяснилось, что начальник штаба обороны главный маршал авиации Ричард Найтон еще до Рождества предупреждал премьера о 28-миллиардной дыре (32,6 миллиардов долларов) в оборонном бюджете на ближайшие четыре года. И ее не заткнут 66 миллиардов фунтов от повышения налогов канцлером Рейчел Ривз. План оборонных инвестиций, который ждали в декабре, снова отложили — теперь до марта.

Внешнеполитическая активность Стармера упирается в его внутреннюю немощь. Его рейтинги бьют исторические антирекорды (последние цифры — минус 59), а лейбористы в парламенте уже открыто обсуждают смещение лидера. Даже попытка показать власть, пустив на прошлой неделе камеры на заседание кабмина, вышла боком — все увидели, как он читает по шпаргалке.

Как я уже писал, для правящей партии лейбористов социальная сфера важнее военной. Планы казначейства по сокращению соцрасходов блокируются рядовыми депутатами. Премьер-министр также отступает перед мощным лобби, поддержанным членами парламента от его же партии, которые выступают против налоговых инициатив канцлера. В прошлом месяце Стармер заставил Рейчел Ривз отменить налог на наследство для фермеров, а теперь уступает владельцам пабов и малому бизнесу, требующим отмены повышения налоговых ставок.

Кто же защищает интересы армии? Высшее командование предупреждает об опасности, но военные годами безуспешно протестуют против сокращения финансирования. В условиях старения населения и низких темпов роста ВВП расходы на пенсии, здравоохранение и социальную помощь имеют более сильную политическую поддержку. Это общеевропейская проблема: на континенте живет менее 10% населения мира, но, по некоторым оценкам, на социальные нужды здесь тратится более половины мировых средств.

Взгляды почти не изменились с нашумевшей 20 лет назад статьи Роберта Кагана (Robert Kagan) "Американцы с Марса, европейцы с Венеры". Он писал, что Европа верит в мир права, а не силы, но ее отказ от силовой политики зависит от готовности США применять эту силу. Поэтому Штаты видят в европейцах "назойливых, наивных и неблагодарных", а Европа в США — "неуправляемого гиганта". И это еще до угроз Трампа в адрес Дании по поводу Гренландии.

Хорошо, что богатые северные страны, Прибалтика и Германия выполняют или превышают натовские цели по расходам. Польша выделит на оборону 4,8% ВВП, а канцлер Мерц обещает к 2029 году сделать бундесвер сильнейшей армией Европы. В отличие от лидеров Британии, Франции и Италии, госдолг у него меньше. Германия и Франция также запускают популярные программы военной подготовки молодежи. Британия же в этом плане практически ничего не делает.

После действий США в Венесуэле некоторые лейбористы требуют от Стармера жеста неповиновения Трампу. Но на повышение оборонных расходов, которые дали бы ему вес, они не давят. Ответственность на премьере: он должен объяснить, почему иногда пушки важнее масла.