США удалось получить некое устройство, вызывающее «гаванский синдром»

Источник изображения: topwar.ru

Соединенным Штатам удалось получить некое устройство, которое вызывает так называемый «гаванский синдром». Как сообщает CNN со ссылкой на источники, аппарат купили за «восьмизначную сумму» в ходе секретной операции.

Пентагон в течение года изучал и испытывал некое устройство, которое в США подозревают в вызывании так называемого «гаванского синдрома», названного так по месту появления. Как ранее сообщал Госдеп США, с 2016 года не менее 40 американских дипломатов было подвергнуто «внешнему воздействию» или «акустическим атакам» с помощью «направленной энергии». Затем аналогичные симптомы были обнаружены у американских госслужащих по всему миру. Однако медики ничего не нашли.

И вот в январе 2025 года Министерство внутренней безопасности США где-то сумело приобрести такой аппарат за «несколько миллионов долларов», точную сумму в Пентагоне не раскрывают, но подтверждают, что она «восьмизначная». Данный аппарат генерирует импульсные радиоволны, которые могут быть причиной «гаванского синдрома». Причем утверждается, что аппарат содержит детали российского производства, но не является российским. Из других подробностей: устройство достаточно портативное, умещается в рюкзаке.

На сегодняшний день американцы так и не сумели установить связь данного аппарата и «гаванского синдрома», поэтому изучение продолжается. ЦРУ отказывается предоставлять информацию о том, где было приобретено данное устройство.

