Saab поставит МНО Литвы новую партию ЗУР BOLIDE для ЗРК RBS-70

322
0
0
ПЗРК RBS-70 NG
ПЗРК RBS-70 NG.
ЦАМТО, 13 января. Шведская компания Saab 31 декабря объявила о подписании с МНО Литвы контракта на поставку зенитных управляемых ракет BOLIDE для ЗРК RBS-70.

По информации Saab, стоимость заказа составляет 3 млрд. шведских крон (около 279 млн. евро). Поставки запланированы на 2028-2032 гг.

МНО Литвы, в свою очередь, объявило, что стоимость закупки составляет 320 млн. евро, а контракт будут выполнен в течение 2026-2032 гг.

Заказ размещен в соответствии с условиями рамочного соглашения, заключенного Saab, Агентством материального обеспечения ВС Швеции (FMV) и Агентством по приобретению продукции оборонного назначения (DMA) при МНО Литвы в декабре 2023 года. Это соглашение позволяет МНО Литвы размещать заказы на поставку ЗРК ближнего действия RBS-70 NG и ракет.

Как сообщал ЦАМТО, Вооруженные силы Литвы приняли на вооружение комплексы RBS-70 в 2004 году и позднее реализовали программу их модернизации, включая увеличение дальности и высоты стрельбы, эффективности поражения целей и возможности применения в ночное время суток. Комплексы RBS-70 применяются совместно с РЛС "Жираф" Mk.4.

В настоящее время зенитными ракетными комплексами RBS-70 оснащен дивизион ПВО ВС Литвы. ЗРК был выбран благодаря простоте обслуживания, мобильности и защищенности от воздействия средств РЭБ противника.

Кроме того, с июля 2024 года по декабрь 2025 года МНО Литвы заключило с Saab контракты на поставку трех батарей мобильных ЗРК ближнего действия MSHORAD (Mobile Short-Range Air Defence), представляющих собой ЗРК RBS-70 NG, размещенный на шасси бронеавтомобилей JLTV с колесной формулой 4x4.

Ракета BOLIDE четвертого поколения отличается улучшенной маневренностью, развивает скорость 2М и позволяет поражать цели (от самолетов и вертолетов до крылатых ракет и БЛА) на дальностях от 0,22 до 9 км и высотах от 0 до 5 км. ЗУР оснащена системой наведения по лазерному лучу. Бронепробиваемость боевой части ЗУР – до 200 мм.

  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Швеция
Продукция
JLTV
RBS-70
