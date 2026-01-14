Канада стала первой неевропейской страной, присоединившейся к инициативе SAFE

Государства-члены ЕС одобрили двустороннее соглашение с Канадой в рамках инициативы "Действия по обеспечению безопасности в Европе" (SAFE), которое позволяет североамериканской стране получить льготные условия финансирования при закупках систем вооружения у стран Евросоюза.

Как отмечает Hartpunkt, Канада стала первой неевропейской страной, принявшей участие в SAFE – оборонной программе стоимостью 150 млрд евро, которая предлагает благоприятные условия государствам-членам ЕС, желающим инвестировать в оборонную промышленность посредством совместных закупок.

Подлодка класса "Тип-212" Naval Today

В настоящее время Канада рассматривает возможность приобретения до 12 дизель-электрических подлодок нового поколения. В финальную стадию международного тендера вышли немецкая судостроительная группа ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) и южнокорейская компания Hanwha Ocean. Германия и Норвегия, которые реализуют совместную закупку у TKMS 12 субмарин "Тип-212CD", предложили правительству в Оттаве присоединиться к этой программе.

Издание Hartpunkt предполагает, что включение Канады в инициативу SAFE, вероятно, улучшило позиции TKMS, поскольку ЕС продемонстрировал заинтересованность сообщества в этой североамериканской стране. "Трансатлантические связи укрепились; это хороший знак", – прокомментировал соглашение источник в Брюсселе.

Согласно заявлению Еврокомиссии, двустороннее соглашение отражает общую приверженность ЕС и Канады углублению отношений в сфере безопасности и обороны.

В соответствии с нормативами SAFE, контракты на закупки должны гарантировать, что стоимость компонентов, произведенных за пределами ЕС, не превысит 35% от сметной стоимости конечного изделия.

Соглашение расширяет возможности финансирования: источники в Брюсселе указывают, что льготные кредиты SAFE для государств-членов планируется предоставлять на максимальный срок 45 лет с 10-летним льготным периодом.

SAFE является частью планов Евросоюза по повышению обороноспособности на фоне того, как президент США Дональд Трамп сокращает обязательства США по обеспечению безопасности континента.

Хотя фонд в основном ориентирован на оборонные компании из государств-членов ЕС, Брюссель также ведет переговоры о доступе к нему со странами, не входящими в ЕС. О желании присоединиться к фонду ранее заявили Турция и Южная Корея, утверждает агентство Bloomberg.