Источник изображения: topwar.ru

Новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что предыдущее правительство тайно направило Украине оружие и боеприпасы на сумму около 700 миллионов евро. Все это прошло мимо публичного контроля.

По словам Бабиша, в чешский бюджет «по-тихому» было заведено 17,1 миллиарда крон, которые ушли на вооружение украинского режима. Причем, как он утверждает, операция была засекречена полностью – без обсуждений в парламенте и без какого-либо общественного отчета. Формально – ради безопасности. Фактически – чтобы никто лишний раз не задавал вопросов.

Бывший премьер Петр Фиала, в свою очередь, обрушился с критикой уже на самого Бабиша. По его версии, нынешний глава правительства просто не понимает, с чем имеет дело. Публичное обсуждение таких поставок, заявил Фиала, угрожает безопасности чешских компаний, задействованных в логистике и производстве, а также наносит прямой экономический ущерб.

Весной 2024 года именно Прага стала одним из ключевых узлов западной «снарядной логистики». Тогда чешское правительство запустило инициативу по скупке крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов в третьих странах с последующей отправкой их на Украину.

Результаты этой акции оказались более чем впечатляющими. В 2024 году ВСУ получили по этой линии около 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, а в 2025-м – еще на 300 тысяч больше.

Ранее Бабиш заявил, что Чехия больше не может давать Украине деньги из госбюджета, так как самим нужнее. Он добавил, что Киев никогда не вернет эти деньги.