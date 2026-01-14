Войти
ТАСС

Стартап из США планирует построить отели на Луне

372
1
0
Источник изображения: © Y Combinator/ X

Компания GRU Space рассчитывает начать отправлять туда туристов уже в 2032 году

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Стартап из Сан-Франциско (штат Калифорния) GRU Space объявил о планах построить на Луне первые отели и рассчитывает начать отправлять туда туристов уже в 2032 году. Об этом говорится на сайте компании.

Компания обосновывает свои цели тем, что стоимость вывода на орбиту грузов в последние годы значительно снизилась благодаря деятельности компании SpaceX. В GRU Space ожидают, что запуски грузов в космос продолжат дешеветь благодаря растущей конкуренции на рынке, в том числе со стороны компании Blue Origin и многочисленных стартапов и проектов собственных возвращаемых ракет в других странах мира. Кроме того, в компании обращают внимание, что космос уже становится туристическим направлением для богатых людей, поскольку они готовы платить за "туристические услуги супер-премиум-класса, а на Земле исчерпываются возможности для этого".

"Клиенты будут осуществлять полеты на лицензированных коммерческих аппаратах, управляемых такими поставщиками, как SpaceX или Blue Origin <…>, а GRU будет координировать программу полета и операции на поверхности [Луны]. Мы будем подстраивать учебную подготовку и прохождение медицинского осмотра под стандарты партнера, обеспечивать подготовку к миссии, планирование полета и покрытие рисков на случаи непредвиденных обстоятельств, чтобы гарантировать клиентам безупречные условия полета к Луне и обратно", - заверяют в компании.

На первых этапах отели будут доставлять вместе с туристами на поверхность спутника Земли, это будут надувные модули, рассчитанные на двух-четырех человек. При условии трех полетов в год стоимость в расчете на туриста составит $416 тыс., утверждают в компании. Далее планируется строить более сложные конструкции с использованием материала как с Земли, так и с поверхности Луны. Такие отели, дизайн которых вдохновлен Дворцом изящных искусств в Сан-Франциско, смогут принимать 10 гостей, стоимость "путевки" может снизиться до $83 тыс. Подготовительные полеты для отработки технологий планируются уже на 2029 и 2031 годы.

Компания GRU Space (полное название - Galactic Resource Utilization Space) основана выпускником Калифорнийского университета в Беркли Скайлером Чаном. По информации научно-технологического портала ArsTechnica, стартап заручился финансированием бизнес-инкубатора Y Combinator, но сумма инвестиций не называется. На сайте GRU Space начался прием заявок на возможное участие в будущих миссиях, предварительная запись стоит $1 тыс. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Франция
Компании
Blue Origin
SpaceX
Проекты
Луна
1 комментарий
№1
14.01.2026 03:22
Какой тут Марс ! Какая тут Луна! Есть же Гренландия не менее экзотичная  и перспективная ,по  крайней мере своя атмосфера.Со своей Землей  разбирайтесь господа из GRU  Space и Илон Маск.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.01 13:09
  • 2
Казахстан планирует организовать производство турецкого легкого танка "Тулпар"
  • 14.01 12:22
  • 13376
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.01 10:35
  • 46
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 14.01 05:30
  • 6
Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию
  • 14.01 03:22
  • 1
Стартап из США планирует построить отели на Луне
  • 13.01 15:31
  • 6
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 13.01 14:55
  • 5
Стали известны подробности об уничтожившем украинский F-16 российском С-300
  • 13.01 12:43
  • 1
Российская гиперзвуковая ракета стала первым испытанием для нового немецкого противоракетного щита (Die Welt, Германия)
  • 13.01 09:04
  • 1
Жиль Грессани, эксперт по вопросам геополитики: "Доктрину Трампа можно выразить одним понятием: реколонизация" (Le Monde, Франция)
  • 13.01 08:55
  • 1
Командир дивизиона ЗРК рассказал, как ПВО сбила истребитель F-16
  • 13.01 07:30
  • 33
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 13.01 01:18
  • 1
МИД КНР призвал США не прикрывать интересы в Арктике защитой от Китая и России
  • 12.01 23:33
  • 3
О России и Иране - в свете последних событий
  • 12.01 18:23
  • 1
Противник утверждает, что ВС РФ начали применять БПЛА «Герань-5»
  • 12.01 18:16
  • 1
Удар «пустой болванкой Орешника»: стоит ли переживать о том, что без взрывчатки