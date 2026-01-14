ВВС Бангладеш рассматривают возможность закупки пакистанских истребителей JF-17 Блок.3 "Тандер"

ЦАМТО, 13 января. Представители командования ВВС Бангладеш и Пакистана приступили к официальным переговорам по вопросу приобретения крупной партии истребителей JF-17 Блок.3 "Тандер".

Переговоры также касаются сотрудничества в области обучения и технического обслуживания военной техники.

Как сообщила Служба по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана (ISPR) в пресс-релизе от 6 января, в Исламабаде начались официальные переговоры на уровне руководства ВВС между Бангладеш и Пакистаном, на которых обсуждалась возможность приобретения истребителей JF-17 Блок.3 "Тандер", а также ускоренная поставка учебно-тренировочных самолетов MFI-395 "Супер Мушшак".

Делегация ВВС Бангладеш посетила ключевые объекты ВВС Пакистана, включая Национальный центр разведки, Киберкомандование ВВС Пакистана и Национальный научно-технический парк, ознакомившись с возможностями в области разведки, наблюдения, кибербезопасности, космоса, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем.

На текущий момент известно, что ВВС Бангладеш ведут переговоры о приобретении 48 истребителей JF-17, что позволит сформировать три полноценные эскадрильи. Закупка первой эскадрильи из 16 самолетов оценивается примерно в 720 млн. долл. В эту сумму включено обучение пилотов и техников, создание ремонтной базы и поставка вооружения.

Ожидается, что контракт будет финализирован в ближайшее время, а первые поставки могут начаться уже в 2026-2027 ф.г. Выбор пал на новейшую версию Блок.3, способную нести ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности PL-15 китайского производства.

Помимо истребителей, пакетное предложение включает ускоренную поставку учебных самолетов MFI-395 "Супер Мушшак", которые необходимы для подготовки бангладешских пилотов при переходе на новую авиатехнику. Также обсуждается интеграция пакистанских систем ПВО и РЛС в общую сеть воздушного наблюдения Бангладеш.

JF-17 рассматривается как более доступная альтернатива западным истребителям и более дорогому китайскому J-10C.

Напомним, что месяц назад начальник штаба (командующий) ВВС Бангладеш маршал авиации Хасан Махмуд Хан подписал письмо о намерениях (LoI) относительно приобретения неуказанного количества истребителей EF-2000 "Тайфун" у итальянской компании Leonardo S.p.A.

Ранее в 2025 году также сообщалось, что ВВС Бангладеш приняли решение о закупке 20 истребителей J-10C китайской компании Chengdu Aircraft Industry Group (CAIG) стоимостью около 2,2 млрд. долл. Стоимость самих J-10C оценивается в 1,2 млрд. долл., остальные средства приходятся на техническое обслуживание, обучение, запчасти.

Статус и сроки выполнения обеих запланированных закупок не разглашались. Профильные издания отмечали, что обычно требуется некоторое время, чтобы получить одобрение всех необходимых государственных органов и урегулировать финансовые вопросы, прежде чем контракты будут подписаны.

Справка ЦАМТО:

В ходе первого тендера (2011-2012 гг.) ВВС Бангладеш получили предложения по поставке F-16 и МиГ-29СМТ, оценивалась также покупка JAS-39 "Грипен" и Су-30. В 2013 году в сообщениях СМИ также упоминался китайский истребитель J-10, а в последующие годы и легкий боевой самолет JF-17 "Тандер".

В 2018 году ВВС Бангладеш объявили повторный тендер на приобретение восьми истребителей на первом этапе. На втором этапе Дакка планировала приобрести еще четыре самолета, в результате чего общее количество самолетов выбранного типа достигло бы 12 ед. Тем не менее, пандемия COVID-19 привела к отсрочке принятия решения о выборе нового истребителя.

Издание China Military Online со ссылкой на источник в НОАК в статье от 24 января 2019 года сообщало, что ВВС Бангладеш в 2018 году направили в Китай делегацию для проведения оценки характеристик истребителя J-10C разработки китайской компании Chengdu Aircraft Industry Group. Бангладеш стала первой страной, выразившей намерение приобрести данный самолет (после Пакистана).

Тендер был возобновлен в 2023 году. Ожидалось, что Дакка примет решение о выборе истребителя в 2024 году. Считалось, что основная конкурентная борьба развернется между французской компанией Dassault Aviation с "Рафаль" и европейским консорциумом Eurofighter с "Тайфун". Франция вела переговоры с Бангладеш относительно продажи 12 истребителей "Рафаль" компании Dassault Aviation в версиях F3-R и F4.

В настоящее время ВВС Бангладеш эксплуатируют восемь истребителей МиГ-29С/УБ, приобретенных у России в начале 2000-х годов, а также 32 китайских F-7, полученных в период с 1998 по 2013 гг. В 2015-2016 гг. также было получено 16 российских УБС Як-130.