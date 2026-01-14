Войти
ЦАМТО

ВВС Бангладеш рассматривают возможность закупки пакистанских истребителей JF-17 Блок.3 "Тандер"

349
0
0
Истребитель ВВС Пакистана JF-17 BlockII
Истребитель ВВС Пакистана JF-17 BlockII.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 13 января. Представители командования ВВС Бангладеш и Пакистана приступили к официальным переговорам по вопросу приобретения крупной партии истребителей JF-17 Блок.3 "Тандер".

Переговоры также касаются сотрудничества в области обучения и технического обслуживания военной техники.

Как сообщила Служба по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана (ISPR) в пресс-релизе от 6 января, в Исламабаде начались официальные переговоры на уровне руководства ВВС между Бангладеш и Пакистаном, на которых обсуждалась возможность приобретения истребителей JF-17 Блок.3 "Тандер", а также ускоренная поставка учебно-тренировочных самолетов MFI-395 "Супер Мушшак".

Делегация ВВС Бангладеш посетила ключевые объекты ВВС Пакистана, включая Национальный центр разведки, Киберкомандование ВВС Пакистана и Национальный научно-технический парк, ознакомившись с возможностями в области разведки, наблюдения, кибербезопасности, космоса, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем.

На текущий момент известно, что ВВС Бангладеш ведут переговоры о приобретении 48 истребителей JF-17, что позволит сформировать три полноценные эскадрильи. Закупка первой эскадрильи из 16 самолетов оценивается примерно в 720 млн. долл. В эту сумму включено обучение пилотов и техников, создание ремонтной базы и поставка вооружения.

Ожидается, что контракт будет финализирован в ближайшее время, а первые поставки могут начаться уже в 2026-2027 ф.г. Выбор пал на новейшую версию Блок.3, способную нести ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности PL-15 китайского производства.

Помимо истребителей, пакетное предложение включает ускоренную поставку учебных самолетов MFI-395 "Супер Мушшак", которые необходимы для подготовки бангладешских пилотов при переходе на новую авиатехнику. Также обсуждается интеграция пакистанских систем ПВО и РЛС в общую сеть воздушного наблюдения Бангладеш.

JF-17 рассматривается как более доступная альтернатива западным истребителям и более дорогому китайскому J-10C.

Напомним, что месяц назад начальник штаба (командующий) ВВС Бангладеш маршал авиации Хасан Махмуд Хан подписал письмо о намерениях (LoI) относительно приобретения неуказанного количества истребителей EF-2000 "Тайфун" у итальянской компании Leonardo S.p.A.

Ранее в 2025 году также сообщалось, что ВВС Бангладеш приняли решение о закупке 20 истребителей J-10C китайской компании Chengdu Aircraft Industry Group (CAIG) стоимостью около 2,2 млрд. долл. Стоимость самих J-10C оценивается в 1,2 млрд. долл., остальные средства приходятся на техническое обслуживание, обучение, запчасти.

Статус и сроки выполнения обеих запланированных закупок не разглашались. Профильные издания отмечали, что обычно требуется некоторое время, чтобы получить одобрение всех необходимых государственных органов и урегулировать финансовые вопросы, прежде чем контракты будут подписаны.

Справка ЦАМТО:

В ходе первого тендера (2011-2012 гг.) ВВС Бангладеш получили предложения по поставке F-16 и МиГ-29СМТ, оценивалась также покупка JAS-39 "Грипен" и Су-30. В 2013 году в сообщениях СМИ также упоминался китайский истребитель J-10, а в последующие годы и легкий боевой самолет JF-17 "Тандер".

В 2018 году ВВС Бангладеш объявили повторный тендер на приобретение восьми истребителей на первом этапе. На втором этапе Дакка планировала приобрести еще четыре самолета, в результате чего общее количество самолетов выбранного типа достигло бы 12 ед. Тем не менее, пандемия COVID-19 привела к отсрочке принятия решения о выборе нового истребителя.

Издание China Military Online со ссылкой на источник в НОАК в статье от 24 января 2019 года сообщало, что ВВС Бангладеш в 2018 году направили в Китай делегацию для проведения оценки характеристик истребителя J-10C разработки китайской компании Chengdu Aircraft Industry Group. Бангладеш стала первой страной, выразившей намерение приобрести данный самолет (после Пакистана).

Тендер был возобновлен в 2023 году. Ожидалось, что Дакка примет решение о выборе истребителя в 2024 году. Считалось, что основная конкурентная борьба развернется между французской компанией Dassault Aviation с "Рафаль" и европейским консорциумом Eurofighter с "Тайфун". Франция вела переговоры с Бангладеш относительно продажи 12 истребителей "Рафаль" компании Dassault Aviation в версиях F3-R и F4.

В настоящее время ВВС Бангладеш эксплуатируют восемь истребителей МиГ-29С/УБ, приобретенных у России в начале 2000-х годов, а также 32 китайских F-7, полученных в период с 1998 по 2013 гг. В 2015-2016 гг. также было получено 16 российских УБС Як-130.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бангладеш
Китай
Пакистан
Россия
Франция
Продукция
EF-2000
F-16
F-4
FC-1
Gripen NG
J-10
Rafale
Super Mushshak
МиГ-29СМТ
Су-30
Як-130
Компании
Dassault
Leonardo
Проекты
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.01 13:09
  • 2
Казахстан планирует организовать производство турецкого легкого танка "Тулпар"
  • 14.01 12:22
  • 13376
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.01 10:35
  • 46
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 14.01 05:30
  • 6
Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию
  • 14.01 03:22
  • 1
Стартап из США планирует построить отели на Луне
  • 13.01 15:31
  • 6
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 13.01 14:55
  • 5
Стали известны подробности об уничтожившем украинский F-16 российском С-300
  • 13.01 12:43
  • 1
Российская гиперзвуковая ракета стала первым испытанием для нового немецкого противоракетного щита (Die Welt, Германия)
  • 13.01 09:04
  • 1
Жиль Грессани, эксперт по вопросам геополитики: "Доктрину Трампа можно выразить одним понятием: реколонизация" (Le Monde, Франция)
  • 13.01 08:55
  • 1
Командир дивизиона ЗРК рассказал, как ПВО сбила истребитель F-16
  • 13.01 07:30
  • 33
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 13.01 01:18
  • 1
МИД КНР призвал США не прикрывать интересы в Арктике защитой от Китая и России
  • 12.01 23:33
  • 3
О России и Иране - в свете последних событий
  • 12.01 18:23
  • 1
Противник утверждает, что ВС РФ начали применять БПЛА «Герань-5»
  • 12.01 18:16
  • 1
Удар «пустой болванкой Орешника»: стоит ли переживать о том, что без взрывчатки