График проектирования новых американских линкоров определят за два месяца

ВМС США готовятся определить первоначальный график проектирования ракетного линкора типа BBG(X) (также известен как класс "Трамп") в течение следующих 30–60 дней. Об этом сообщает Navy Recognition со ссылкой на генерального директора компании Huntington Ingalls Industries Криса Кастнера.

Уточнение главы американского судостроительного гиганта стало первым конкретным указанием сроков с того момента, как президент Дональд Трамп в декабре 2025 года объявил о запуске программы создания линкоров нового поколения.

Возможный облик американских линкоров нового поколения

US Navy


Как отмечает Navy Recognition, в настоящее время ВМС США оценивают, как линкоры согласуются с программой эсминцев нового поколения типа DDG(X) или смогут заменить её, а также со сворачиванием планов по производству фрегатов типа FF(X) (класс "Констеллейшн").

Говоря о будущих линкорах, Дональд Трамп заявил, что первоначально построят два корабля, а в долгосрочной перспективе – от 10 до 20 корпусов. По его словам, производство головного линкора стартует в начале 2030-х годов, а ввод в строй ожидается к 2040-м годам. На данном этапе никаких фиксированных или официально запланированных дат не определено, поскольку проект BBG(X) все еще находится в стадии разработки.

В случае реализации программы, корабли класса "Трамп" станут первыми американскими линкорами, построенными после Второй мировой войны, после вывода из эксплуатации последнего линкора класса "Айова" в 1992 году.

Согласно данным ВМС США, корабли типа BBG(X) должны иметь длину от 256 до 268 метров, ширину – от 32 до 35 метров, полное водоизмещение – свыше 35 тысяч тонн. Предполагаемая численность экипажа составит от 650 до 850 человек, что значительно превышает численность экипажа современных эсминцев класса "Арли Бёрк" (до 380 офицеров и матросов), но значительно ниже численности экипажа линкоров класса "Айова", которым во время Второй мировой и Корейской войн требовалось около 2700 человек, а после модернизации в 1980-х годах – около 1800 человек.

Новые линкоры планируют оснастить установками вертикального пуска Mk41 на 128 ячеек, а также дополнительным комплексом для запуска 12 гиперзвуковых противокорабельных ракет CPS, разработка и испытания которых еще не завершены.

