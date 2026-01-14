Раскрыт размер компенсаций расходов на постройку гражданских судов

Минпромторг России намерен субсидировать до 20% затрат на строительство гражданского флота. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту соответствующего решения, на эти цели в 2026 году запланировано выделение 1,6 млрд рублей.

Субсидии будут предоставляться российским промышленным организациям на компенсацию части расходов, связанных со строительством гражданских судов. Финансирование будет осуществляться после достижения ключевых этапов (событий) в процессе постройки судна.

На реализацию этой меры поддержки в федеральном бюджете уже заложены средства. В 2026 году планируется выделить 1,6 млрд рублей, в 2027 году – 3,8 млрд рублей, в 2028-м – 3,2 млрд рублей. Общий объем финансирования на трехлетний период составит 8,6 млрд рублей.

Ожидается, что за счет этих средств будет профинансировано строительство девяти гражданских судов. Часть проектов планируется реализовать на судостроительных верфях, расположенных в Дальневосточном федеральном округе.