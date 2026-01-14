Индия и Франция завершают переговоры по возможной закупке 114 истребителей "Рафаль"

ЦАМТО, 13 января. Индия и Франция завершают переговоры о возможном приобретении истребителей "Рафаль" французской компании Dassault в рамках много лет откладываемой программы закупки 114 многоцелевых истребителей (MRFA).

По информации индийского издания The Economic Times, Индия и Франция ведут переговоры о возможной закупке до 114 "Рафаль" для ВВС Индии, в том числе 90 стандарта F4, а в будущем – 24 стандарта F5. Рассматривается вариант, при котором 18 самолетов будут поставлены в готовом виде напрямую из Франции, а остальные 96 будут произведены в Индии с передачей технологий. Общая сумма потенциального контракта оценивается примерно в 2 трлн. индийских рупий (около 22-24 млрд. долл.).

Обсуждения, которые проходят в преддверии запланированного на февраль 2026 года визита президента Франции Эммануэля Макрона в Индию, включают в себя вопросы местного производства, разработки двигателей и создания инфраструктуры для долгосрочного технического обслуживания в Индии.

В рамках текущего подхода ВВС Индии официально предложили приобрести истребители "Рафаль" по прямому межправительственному соглашению, а не путем проведения полномасштабного конкурса с участием нескольких поставщиков. Ожидается, что закупка пройдет через одобрение Совета по оборонным закупкам (DAC) МО Индии, за которым последуют переговоры о стоимости и окончательное утверждение Комитетом по безопасности правительства Индии (CCS) с соответствующими ассигнованиями в ежегодном оборонном бюджете Индии.

Как сообщал ЦАМТО, о том, что ВВС Индии предложат руководству страны заключить прямое межправительственное соглашение с Францией, предусматривающее существенное увеличение парка многоцелевых истребителей "Рафаль" компании Dassault, стало известно в августе прошлого года.

Прямое межгосударственное соглашение позволит сократить сроки поставок и снизить расходы по сравнению с открытием нового международного конкурса. Предложение также предусматривает производство большинства новых "Рафаль" на территории Индии.

План расширения парка "Рафаль" предусматривает всестороннее использование объектов, уже подготовленных для 36 принятых на вооружение самолетов в рамках межправительственного соглашения с Францией от 2016 года. Авиабазы Амбала и Хасимара оснащены укрепленными укрытиями, складами вооружения, тренажерами и ангарами для технического обслуживания, специально спроектированными под платформу "Рафаль". Базы могут разместить, как минимум, еще по одной эскадрилье "Рафаль" без значительных инвестиций в новую инфраструктуру.

Параллельное приобретение Военно-морскими силами Индии 26 палубных истребителей "Рафаль-M", одобренное в апреле 2025 года, обеспечит унификацию обучения, технического обслуживания, поставку вооружения и запасных частей для ВВС и ВМС. Самолеты для ВМС должны быть получены в 2028-2030 гг.

Тогда же, в августе прошлого года, стало известно, что ВВС Индии также планируют закупить от двух до трех эскадрилий истребителей пятого поколения в качестве временного решения до начала серийного производства к 2035 году собственного боевого самолета по проекту AMCA. Рассматриваются российский Су-57 и американский F-35.

Месяц спустя стало известно, что ВВС Индии изучают возможность закупки, как минимум, двух эскадрилий российских истребителей пятого поколения Су-57, а также рассмотрят российское предложение по их лицензионному производству.

Справочно:

По данным индийских СМИ, определяющей особенностью предложения по 114 самолетам является акцент на отечественном производстве как неотъемлемой части сделки, а не как на второстепенном элементе.

Компания Tata Advanced Systems Limited уже подписала соглашения с Dassault Aviation о производстве секций фюзеляжа "Рафаль" в Индии, включая поддержку строящегося в Хайдарабаде специализированного производственного предприятия. Завод предназначен для производства четырех основных секций фюзеляжа как для индийских нужд, так и для размещенных Dassault глобальных заказов "Рафаль", что напрямую связывает индийское производство с более широкой цепочкой поставок. Ожидается, что завод начнет поставлять фюзеляжи к 2028 финансовому году и будет иметь производственную мощность до 24 фюзеляжей в год.

Промышленный охват программы "Рафаль" в Индии выходит за рамки работ по планерам и включает в себя инфраструктуру для силовых установок и технического обслуживания. Текущие проекты включают планы по созданию завода по производству двигателей в Хайдарабаде и центра технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта недалеко от Джевара в штате Уттар-Прадеш, предназначенного для поддержки флота "Рафаль" как ВВС, так и ВМС.

В сочетании с производством фюзеляжей, эти элементы, как утверждается, способны обеспечить до 60% стоимости производства и обслуживания "Рафаль" в Индии на протяжении всего жизненного цикла самолета.