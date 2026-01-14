Футуристическая индивидуальная самоходная система Vendetta.

Австралийская компания Ungoverned, специализирующаяся на технологиях мобильности, разработала новую самоходную гусеничную платформу, предназначенную для передвижения по мягкому грунту, минно-опасным зонам и пересечённой местности с меньшим давлением на почву, чем при ходьбе человека.

Платформа, известная как Vendetta, представляет собой лёгкую электрическую гусеничную систему, отличающуюся низким давлением на грунт, механической простотой и проходимостью, а не теми характеристиками, которые обычно ассоциируются с небольшими военными машинами.

Документально подтверждённые испытания компании показали, что самоходная система Vendetta оказывает на грунт давление всего в 2,8 кПа (без пилота) и 10,2 кПа при управлении пилотом весом 80 кг, в то время как давление от человеческой ноги составляет 24,9 кПа.

Согласно этим результатам, давление, оказываемое платформой, меньше, чем при ходьбе человека. Этот порог имеет решающее значение в условиях, когда обычные средства передвижения создают слишком большой риск или оказывают слишком сильное воздействие на поверхность.

Самоходная система Vendetta на испытании

По словам основателя и ведущего разработчика Ungoverned Дэна Болдуина, платформа появилась в результате более чем двадцатилетней работы над концепциями гусеничной мобильности. Это конструкция, которая позволяет передвигаться по местности, обычно недоступной для колёсных транспортных средств, особенно когда приоритетом является доступ, а не скорость или грузоподъёмность.

Компания подтвердила, что максимальная скорость Vendetta достигает 42 км/ч, а запас хода на одном аккумуляторе составляет 21 км. В системе используются быстросъёмные литий-ионные модули с центральным расположением, сертифицированные по стандарту UN38.3.

Движение по лесу

Система изначально не задумывалась как военное средство, но её характеристики быстро привлекли внимание пользователей, работающих в условиях повышенной опасности или риска подрыва на минах. Её возможности вызвали интерес для случаев, когда пониженное давление на грунт, возможность удалённого управления, а также низкая акустическая и тепловая заметность могут дать практические преимущества при выполнении определённых задач.

Пакет данных Ungoverned включает изображения следов, демонстрирующие, что Vendetta оставляет мало следов на песке, снегу и уплотнённых поверхностях. На одном из снимков для сравнения обведён красным отпечаток взрослой обуви ASIC US-10 рядом с неглубокими следами, оставленными платформой. Задокументированная площадь контакта обоих следов составляет 1058 см² против 315,5 см² для человеческой стопы. Результаты были зафиксированы и измерены в соответствии с австралийскими полевыми стандартами в сентябре 2025 года.

Сравнение следов человека и платформы

Как сообщается, пользователи, оценивающие платформу, проявляют особый интерес к приложениям, которые позволяют перемещаться по нестабильной местности или участкам, где есть скрытые взрывоопасные предметы. В частности, перемещение оборудования по уязвимой местности или исследовательский доступ в районы, где использование более тяжёлой техники сопряжено с повышенным риском.

Подчеркивается, что компания позиционирует платформу не как систему разминирования, а скорее как средство передвижения, предназначенное для снижения рисков и предоставляющее возможности доступа в конкретных оперативных условиях.

По данным разработчика, текущий опыт применения ограничивается контролируемым использованием в полевых условиях, демонстрациями и ранними эксплуатационными испытаниями. Хотя официального принятия на вооружение не было, интерес к этой технологии продолжает расти среди организаций, сталкивающихся с проблемами мобильности из-за минной опасности или необходимостью патрулирования на ограниченной территории.

В технических материалах компании обозначены несколько потенциальных направлений для дальнейшего развития, в том числе индивидуальные схемы гусениц, более широкие узлы для работы на снегу и многогусеничные грузовые платформы, способные перемещать до 200 кг. В технических примечаниях указано, что ширину гусениц и рисунок протектора можно изменить для достижения ещё более низких пороговых значений давления в зависимости от условий эксплуатации.

Компания Ungoverned подчеркнула, что низкая акустическая и тепловая заметность её электрической платформы является ключевым преимуществом. Уровень шума Vendetta на расстоянии 5 м составляет менее 60 дБ, что позволяет передвигаться тише, чем на большинстве небольших двигателей. Утверждается, что изделие особенно полезно для разведки, гуманитарного доступа и патрулирования, где шум является ограничением или где правила охраны окружающей среды запрещают использование оборудования с двигателями внутреннего сгорания.

Масса самоходной системы составляет 30 кг, что также обеспечивает возможность быстрого применения, в том числе с переноской вручную, транспортировкой на небольших лодках или, при необходимости, по воздуху с помощью лёгких БПЛА.

Сообщается, что дальнейшие модификации будут направлены на обеспечение безопасности, доступа к местности и минимизацию воздействия на поверхности, где обычные мобильные платформы не могут работать без срабатывания датчиков или повреждения местности.

Источник: Defence Blog