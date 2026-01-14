Береговая охрана США получит 6 полярных ледоколов

Проектное изображение ледокола по программе Arctic Security Cutter (ASC) для Береговой охраны США по проекту компаний.

ЦАМТО, 13 января. Командование Береговой охраны США объявило о заключении двух контрактов на строительство в рамках программы Arctic Security Cutter (ASC) до шести средних ледоколов, предназначенных для обеспечения навигации в арктических районах.

Контракты были подписаны с финской компанией Rauma Marine Constructions Oy и американской Bollinger Shipyards Lockport.

Как заявлено, контракты заключены в рамках американо-финского сотрудничества для защиты суверенитета США, обеспечения безопасности важных морских путей сообщения, защиты энергетических и минеральных ресурсов, а также противодействия потенциальным противникам в Арктическом регионе. Новые ледоколы позволят Береговой охране контролировать и обеспечивать безопасность границ США, содействовать морской торговле, а также реагировать на кризисы и чрезвычайные ситуации в регионе.

Суда будут построены на основе проекта многоцелевого ледокола, разработанного американской компанией Seaspan Shipyards совместно с финской Aker Arctic Technology Inc при поддержке финской Rauma Marine Construction Oy.

Контракт с компанией Rauma Marine Constructions Oy предусматривает строительство до двух ледоколов в Финляндии. Поставка первого судна ожидается в 2028 году. Контракт с Bollinger Shipyards Lockport предполагает постройку до четырех ледоколов в г.Хоума (шт.Луизиана). Поставка первого из них ожидается в 2029 году.

Приобретение ледоколов является продолжением проекта модернизации флота Береговой охраны США в рамках программы Force Design 2028.

Береговая охрана США 11 апреля опубликовала запрос об информации в рамках проекта строительства ледокольных судов ASC. Согласно запросу, длина судна должна составлять около 360 футов (109,7 м) или менее, ширина – 78 футов (23,8 м) или менее, осадка – 23 фута (7 м) или менее. Ледокол должен самостоятельно пробивать лед толщиной до 3 футов (0,91 м) при постоянной скорости 3 узла. Дальность хода составит 6500 морских миль на скорости 12 узлов, автономность – 60 суток. Проект предполагает наличие летной площадки и ангара для размещения одного вертолета HH-60.