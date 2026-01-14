Иран близок к революции, которая перекроит мир (Bloomberg, США)

Bloomberg: восстание в Иране приведет к геополитическому хаосу в регионе

Восстание в Иране грозит крахом Иранской Республики и геополитическим хаосом в регионе, сообщает Bloomberg. Иран по-прежнему представляет опасность, предупреждает автор статьи: страна сохраняет мощный арсенал баллистических ракет, способных поражать любые цели на Ближнем Востоке.

Пол Уоллес (Paul Wallace), Голнар Мотевалли (Golnar Motevalli), Фиона Макдональд (Fiona MacDonald), Бен Бартенштейн (Ben Bartenstein), Питер Мартин (Peter Martin)

Успех восстания и падение Исламской Республики обрушат глобальную геополитику и рынки энергии, угрожая масштабным хаосом

Пока волны протестующих из ночи в ночь накатывают на улицы Ирана, лидеры других стран сталкиваются с реальной перспективой краха Исламской Республики — ключевого события, которое может перевернуть мировую геополитику и рынки энергоресурсов.

Режим верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, не раз переживавший протестные бури, на этот раз столкнулся с движением, которое только ширится. По имеющимся сведениям, в минувшие выходные сотни тысяч человек, пренебрегая угрозами властей и жестокими репрессиями, вышли на улицы — от Тегерана до десятков городов по всей 90-миллионной стране. Их действия встречают одобрение президента США Дональда Трампа, недавно захватившего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. В последние дни американский президент неоднократно угрожал ударить по Ирану, показывая, что Вашингтон вернулся в игру по смене режимов.

В воскресенье Трамп заявил, что пристально следит за ситуацией в Иране. "Мы очень серьезно рассматриваем этот вопрос, — сообщил он журналистам на борту президентского самолета. — Военные изучают его, и мы рассматриваем несколько очень серьезных вариантов. Мы примем решение".

В четверг и пятницу цена на нефть марки Brent резко выросла более чем на 5%, достигнув уровня выше 63 долларов за баррель. Трейдеры отреагировали на вероятность срывов поставок со стороны Ирана, занимающего четвертое место по добыче в ОПЕК.

"Это самое важное событие в Иране с 1979 года, — прокомментировал экс-старший аналитик ЦРУ по Ближнему Востоку Уильям Ашер (William Usher), имея в виду революцию, создавшую Исламскую Республику, изменившую региональный баланс сил и посеявшую многолетнюю вражду с США. — Режим загнан в угол, и виной всему — экономика. У них остается все меньше времени и средств, чтобы вернуть себе контроль".

Согласно информации агентства Human Rights Activists News Agency (США), за две недели погибли свыше 500 человек, а число задержанных превысило 10 тысяч. Изначально протесты начались из-за обвала валюты и экономики, но теперь их цель — сам режим.

Начиная с четверга, власти Ирана блокируют интернет и мобильную связь, стремясь сдержать нарастающий гнев населения из-за коррупции, экономического кризиса и политических репрессий. Ряд иностранных авиакомпаний отменил полеты в страну.

В воскресенье Дональд Трамп сообщил, что намерен обсудить с миллиардером Илоном Маском возможность использования системы Starlink для восстановления доступа иранцев к интернету.

Угрозы в адрес Тегерана прозвучали на фоне активного демонтажа Трампом послевоенного мирового порядка и демонстрации силы США, которая уже включала конфискацию венесуэльской нефти после захвата Мадуро и угрозы аннексировать Гренландию у союзника по НАТО в лице Дании.

Тем временем Израиль, нанесший Ирану серьезный урон во время 12-дневной июньской воздушной кампании при поддержке США, активно консультируется с европейскими правительствами относительно развития ситуации, сообщил на условиях анонимности высокопоставленный европейский чиновник.

Ставки для нефтяного рынка велики, однако неизвестно, охватили ли беспорядки главную нефтедобывающую провинцию Хузестан, и признаков сокращения экспорта нет. Сын бывшего шаха Реза Пехлеви (Reza Pahlavi), проживающий в США и претендующий на роль лидера оппозиции, призвал нефтяников к забастовке. В 1978 году подобные стачки нанесли смертельный удар по монархии его отца, мгновенно парализовав экономику.

"Внимание рынка теперь приковано к Ирану, — заявил глава аналитического отдела A/S Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен (Arne Lohmann Rasmussen). — Также растут опасения, что США под руководством Трампа могут воспользоваться хаосом для смены режима по венесуэльскому сценарию".

Белый дом пребывает в эйфории, вдохновленный тактической победой над Мадуро и ударами по иранским ядерным объектам. Одновременно американские власти наращивают давление на Данию, требуя уступить контроль над Гренландией, что свидетельствует о готовности администрации к новым зарубежным авантюрам.

Несмотря на все риски, Трамп может поддаться искушению свергнуть режим, который уже более 45 лет остается заклятым врагом США и Израиля.

"Баланс сил изменится радикально, — заявил о возможном падении Исламской Республики инвестор Марк Мобиус (Mark Mobius). — Идеальный исход — полная смена власти. Худший — затяжной внутренний конфликт при сохранении нынешнего режима".

При этом во время предвыборной кампании Трамп нередко осуждал американский авантюризм в регионе, где свержение давнего врага США Саддама Хусейна породило десятилетия хаоса и террора, унесших сотни тысяч жизней и триллионы долларов.

Именно перспектива такого силового вакуума вызывает тревогу у лидеров стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), сообщают региональные источники. Несмотря на давнюю вражду с Ираном, эта группа, куда входят Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар, в последние годы налаживала с ним связи, стремясь обезопасить себя от ответного удара в случае военной эскалации со стороны США или Израиля. Призрак "Арабской весны", где падение диктатур привело к тотальному хаосу, все еще витает над регионом.

Тегеран предупредил, что в случае атаки американские активы в регионе — где Штаты имеют обширные коммерческие интересы и десятки тысяч военных — а также Израиль станут для него "законными целями".

Хотя за два последних года Исламская Республика серьезно ослабла из-за экономического застоя, галопирующей инфляции и израильских ударов по ее силам и союзникам, она сохраняет мощный и современный арсенал баллистических ракет, способных поражать любые цели на Ближнем Востоке — от военных баз до нефтяной инфраструктуры. Также режим опирается на поддержку многочисленных силовых ведомств, прежде всего могущественного Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По словам Элли Геранамей (Ellie Geranmayeh) из Европейского совета по международным отношениям, для стран ССАГПЗ, Турции и Пакистана худшим сценарием станет хаос в Иране. И угроза реальна из-за разнородности протестующих, включающих как светскую элиту, так и консерваторов, и отсутствия у них единого лидера. "После сближения с Тегераном в последние годы в ССАГПЗ считают, что лучше иметь дело с известным врагом, чем с полным хаосом или чуждой им новой властью", — отметила Геранамей.

Удары США и Израиля могут, напротив, укрепить позиции властей и ослабить протесты. В июне бомбардировки вызвали всплеск национализма в Иране.

Аналитик Bloomberg Economics Дина Эсфандияри (Dina Esfandiary) считает, что к концу 2026 года Исламская Республика вряд ли сохранится в нынешнем виде. Наиболее вероятны кадровые перестановки, сохраняющие систему, или переворот КСИР, который может дать больше социальных свобод (поскольку им управляют военные), но ужесточит политику внутри страны и за рубежом. Революция маловероятна: "Коллапс пока не предвидится. Иранцы боятся хаоса, видя пример Ирака и Сирии, а власти жестко подавляют протесты".

В воскресенье президент Масуд Пезешкиан, бывший кардиохирург, считающийся умеренным в верхах иранской власти, попытался говорить на языке примирения. Он выразил соболезнования семьям, пострадавшим от "трагических последствий". "Давайте сядем вместе, рука об руку, и решим проблемы", — обратился он к нации по государственному телевидению.

Однако вряд ли многие протестующие воспримут эти слова всерьез. Верховный лидер, чья власть несопоставимо больше, и силовые структуры лишь наращивают агрессивную риторику, заикаясь о смертной казни и давая понять: их ответ, как всегда, будет жестоким и силовым.

"Крах режима красивым не будет, — уверен бывший аналитик ЦРУ Ашер. — В краткосрочной перспективе можно ожидать раскола страны, когда этнические меньшинства и отдельные провинции начнут бороться за автономию от Тегерана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) будет яростно защищать режим, так что масштабное насилие весьма вероятно".