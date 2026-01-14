Брюссель разработал план по созданию армии якобы для защиты Гренландии

Источник изображения: topwar.ru
Урсула фон дер Ляйен вынашивает планы создания европейской армии, способной при случае противостоять американской и защитить Гренландию. Однако, как считает французский политик Флориан Филиппо, это только предлог, на самом деле план главы Еврокомиссии разработан в интересах Украины.
Планы Трампа на Гренландию могут объединить Европу, по крайней мере в вопросе создания единой европейской армии. Однако, как считают эксперты, Европа не сможет противостоять США, если Штаты выберут силовой вариант завладения островом. А вот под видом защиты Гренландии создать армию для защиты Украины вполне возможно. И ранее озвученный план фон дер Ляйен и еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса для этого подходит идеально.
Ранее Кубилюс заявил, что в планах Брюсселя создать единую европейскую армию численностью не менее 100 тысяч человек. Решение принято на фоне притязаний США на Гренландию. Как подчеркивают в ЕС, США больше не могут обеспечить безопасность Европы, теперь это придется делать самостоятельно.