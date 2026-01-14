Войти
Военное обозрение

Брюссель разработал план по созданию армии якобы для защиты Гренландии

327
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Урсула фон дер Ляйен вынашивает планы создания европейской армии, способной при случае противостоять американской и защитить Гренландию. Однако, как считает французский политик Флориан Филиппо, это только предлог, на самом деле план главы Еврокомиссии разработан в интересах Украины.

Планы Трампа на Гренландию могут объединить Европу, по крайней мере в вопросе создания единой европейской армии. Однако, как считают эксперты, Европа не сможет противостоять США, если Штаты выберут силовой вариант завладения островом. А вот под видом защиты Гренландии создать армию для защиты Украины вполне возможно. И ранее озвученный план фон дер Ляйен и еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса для этого подходит идеально.

Когда она (Урсула фон дер Ляйен) упоминает Гренландию, то подразумевает Украину, используя Гренландию как предлог для защиты от якобы российской угрозы. Это легко читается между строк, но явно не положит конец конфликту.

Ранее Кубилюс заявил, что в планах Брюсселя создать единую европейскую армию численностью не менее 100 тысяч человек. Решение принято на фоне притязаний США на Гренландию. Как подчеркивают в ЕС, США больше не могут обеспечить безопасность Европы, теперь это придется делать самостоятельно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.01 13:09
  • 2
Казахстан планирует организовать производство турецкого легкого танка "Тулпар"
  • 14.01 12:22
  • 13376
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.01 10:35
  • 46
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 14.01 05:30
  • 6
Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию
  • 14.01 03:22
  • 1
Стартап из США планирует построить отели на Луне
  • 13.01 15:31
  • 6
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 13.01 14:55
  • 5
Стали известны подробности об уничтожившем украинский F-16 российском С-300
  • 13.01 12:43
  • 1
Российская гиперзвуковая ракета стала первым испытанием для нового немецкого противоракетного щита (Die Welt, Германия)
  • 13.01 09:04
  • 1
Жиль Грессани, эксперт по вопросам геополитики: "Доктрину Трампа можно выразить одним понятием: реколонизация" (Le Monde, Франция)
  • 13.01 08:55
  • 1
Командир дивизиона ЗРК рассказал, как ПВО сбила истребитель F-16
  • 13.01 07:30
  • 33
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 13.01 01:18
  • 1
МИД КНР призвал США не прикрывать интересы в Арктике защитой от Китая и России
  • 12.01 23:33
  • 3
О России и Иране - в свете последних событий
  • 12.01 18:23
  • 1
Противник утверждает, что ВС РФ начали применять БПЛА «Герань-5»
  • 12.01 18:16
  • 1
Удар «пустой болванкой Орешника»: стоит ли переживать о том, что без взрывчатки