IAI получила дополнительный заказ на поставку систем "Эрроу-3" ВС Германии

Источник изображения: Фото: Israeli Ministry of Defence

ЦАМТО, 13 января. Компания Israel Aerospace Industries (IAI) 11 января объявила о подписании с МО Израиля контракта на сумму 3,1 млрд. долл., предусматривающего поставку дополнительных систем ПРО "Эрроу-3" для ВС Германии.

Сообщение последовало за опубликованным в декабре 2025 года МО Израиля заявлением о подписании соответствующего соглашения с Министерством обороны Германии.

Как заявил президент и главный исполнительный директор Israel Aerospace Industries Боаз Леви, дополнительный контракт с Германией представляет собой еще одну мега-сделку для Israel Aerospace Industries и государства Израиль, отражающую доверие к возможностям IAI, израильским технологиям и стратегическому партнерству между двумя странами. Поставка прошедшей испытания системы противовоздушной и противоракетной обороны при соблюдении жестких сроков значительно повысит возможности системы ПРО Германии в условиях меняющихся угроз.

После подписания этого соглашения общая стоимость заказа Германии на поставку систем "Эрроу-3" превысила 6,5 млрд. долл., что делает продажу Берлину крупнейшей экспортной сделкой в оборонной сфере в истории Израиля.

Как сообщал ЦАМТО, бюджетный комитет бундестага Германии одобрил финансирование закупки первых компонентов системы ПРО "Эрроу" на заседании, состоявшемся в июне 2023 года.

В августе 2023 года соглашение о продаже Германии системы ПРО "Эрроу" одобрил Государственный департамент США. Получение данного одобрения позволило представителям министерств обороны Израиля и Германии подписать письмо-обязательство о реализации контракта. Аванс в размере 600 млн. долл. позволил немедленно приступить к работе над согласованием всех деталей проекта.

В октябре заключение контракта стоимостью до 4 млрд. долл. одобрил бюджетный комитет парламента Германии, а в ноябре 2023 года генеральный директор Министерства обороны Израиля Эйял Замир подписал с IAI контракт на поставку Вооруженным силам Германии систем ПРО "Эрроу-3". Стоимость продажи составила 3,6 млрд. долл. Помимо самой системы, контракт включает боеприпасы, начальный пакет запасных частей и обучение расчетов ВВС Германии.

О начальной готовности к боевому применению поставленной системы "Эрроу-3" Министерство обороны Германии объявило 3 декабря 2025 года. Как было заявлено, система позволит перехватывать цели на высотах свыше 100 км.

Бундестаг 18 декабря 2025 года одобрил заказ дополнительных элементов систем "Эрроу-3" на сумму 3,1 млрд. долл. Дополнительный контракт позволит увеличить производство перехватчиков и пусковых установок "Эрроу-3" для ВС Германии.

Система "Эрроу-3" разработана и производится израильскими компаниями совместно с США. В ее состав входят: центр боевого управления, радиолокационная станция, пусковые установки с управляемыми ракетами. Она позволяет обнаруживать и перехватывать баллистические ракеты противника со всех направлений.

Двухступенчатый экзоатмосферный перехватчик "Эрроу-3", принятый на вооружение около шести лет назад, обеспечивает поражение баллистических ракет методом прямого удара (hit-to-kill) на большой высоте вне пределов атмосферы. Компания Israel Aerospace Industries является основным подрядчиком разработки системы вооружения, перехватчиков "Эрроу" и радиолокационной системы обнаружения. Elbit Systems отвечает за системы боевого управления и обнаружения. Государственная компания по производству ракетных двигателей Tomer и компания Rafael являются основными субподрядчиками по разработке и производству перехватчиков "Эрроу-3". Американская компания STARK Aerospace, принадлежащая Israel Aerospace Industries, является основным подрядчиком в США по данной программе.

