Войти
ЦАМТО

МИД Индии: оборонные закупки определяются интересами страны, а не идеологией

337
0
+1
Флаг Индии
Флаг Индии.
Источник изображения: @ Reuters

ЦАМТО, 13 января. Оборонные закупки Индии и политика в отношении выбора поставщиков военной техники определяется национальными интересами и не носит идеологического характера, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри.

"Наш подход к закупкам оборонной продукции полностью определяется национальными интересами. В этом задействовано множество факторов, и это, безусловно, не идеологический подход, он полностью определяется нашими интересами. Поэтому я бы не сказал, что закупки у одного поставщика связаны с закупками у другого", – цитирует "РИА Новости" заявление В.Мисри на брифинге по итогам переговоров премьер-министра Индии Нарендры Моди и канцлера Германии Фридриха Мерца в индийском Ахмедабаде.

Так он прокомментировал слова канцлера ФРГ, который ранее в понедельник заявил, что Германия хочет более тесно сотрудничать с Индией по вопросам безопасности, чтобы уменьшить ее зависимость от России.

"У нас есть отработанный процесс, который определяет наши потребности в любой момент времени. Если мы собираемся закупать продукцию за рубежом, а не производить ее на месте, мы смотрим, где в мире мы можем получить ее наиболее удобным способом. Я не думаю, что одно влияет на другое", – добавил индийский дипломат.

Ранее в совместном заявлении, принятом по итогам переговоров Моди и Мерца, лидеры двух стран подтвердили, что Индия и Германия намерены развивать сотрудничество в области обороны и безопасности. В частности, главы двух стран приветствовали подписание совместной декларации о намерениях разработать дорожную карту оборонно-промышленного сотрудничества для содействия долгосрочному сотрудничеству на уровне промышленности, включая технологическое партнерство, совместную разработку и совместное производство оборонных платформ и оборудования, отмечает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Индия
Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.01 13:09
  • 2
Казахстан планирует организовать производство турецкого легкого танка "Тулпар"
  • 14.01 12:22
  • 13376
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.01 10:35
  • 46
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 14.01 05:30
  • 6
Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию
  • 14.01 03:22
  • 1
Стартап из США планирует построить отели на Луне
  • 13.01 15:31
  • 6
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 13.01 14:55
  • 5
Стали известны подробности об уничтожившем украинский F-16 российском С-300
  • 13.01 12:43
  • 1
Российская гиперзвуковая ракета стала первым испытанием для нового немецкого противоракетного щита (Die Welt, Германия)
  • 13.01 09:04
  • 1
Жиль Грессани, эксперт по вопросам геополитики: "Доктрину Трампа можно выразить одним понятием: реколонизация" (Le Monde, Франция)
  • 13.01 08:55
  • 1
Командир дивизиона ЗРК рассказал, как ПВО сбила истребитель F-16
  • 13.01 07:30
  • 33
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 13.01 01:18
  • 1
МИД КНР призвал США не прикрывать интересы в Арктике защитой от Китая и России
  • 12.01 23:33
  • 3
О России и Иране - в свете последних событий
  • 12.01 18:23
  • 1
Противник утверждает, что ВС РФ начали применять БПЛА «Герань-5»
  • 12.01 18:16
  • 1
Удар «пустой болванкой Орешника»: стоит ли переживать о том, что без взрывчатки