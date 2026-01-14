МИД Индии: оборонные закупки определяются интересами страны, а не идеологией

ЦАМТО, 13 января. Оборонные закупки Индии и политика в отношении выбора поставщиков военной техники определяется национальными интересами и не носит идеологического характера, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри.

"Наш подход к закупкам оборонной продукции полностью определяется национальными интересами. В этом задействовано множество факторов, и это, безусловно, не идеологический подход, он полностью определяется нашими интересами. Поэтому я бы не сказал, что закупки у одного поставщика связаны с закупками у другого", – цитирует "РИА Новости" заявление В.Мисри на брифинге по итогам переговоров премьер-министра Индии Нарендры Моди и канцлера Германии Фридриха Мерца в индийском Ахмедабаде.

Так он прокомментировал слова канцлера ФРГ, который ранее в понедельник заявил, что Германия хочет более тесно сотрудничать с Индией по вопросам безопасности, чтобы уменьшить ее зависимость от России.

"У нас есть отработанный процесс, который определяет наши потребности в любой момент времени. Если мы собираемся закупать продукцию за рубежом, а не производить ее на месте, мы смотрим, где в мире мы можем получить ее наиболее удобным способом. Я не думаю, что одно влияет на другое", – добавил индийский дипломат.

Ранее в совместном заявлении, принятом по итогам переговоров Моди и Мерца, лидеры двух стран подтвердили, что Индия и Германия намерены развивать сотрудничество в области обороны и безопасности. В частности, главы двух стран приветствовали подписание совместной декларации о намерениях разработать дорожную карту оборонно-промышленного сотрудничества для содействия долгосрочному сотрудничеству на уровне промышленности, включая технологическое партнерство, совместную разработку и совместное производство оборонных платформ и оборудования, отмечает агентство.