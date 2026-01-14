Применительно к НАТО Европе необходимо начать задумываться о немыслимом (Financial Times, Великобритания)

FT: присоединение Гренландии к США приведет к распаду НАТО

Аннексия Трампом Гренландии будет означать конец НАТО, пишет FT. Альянс, основанный на принципе коллективной обороны, не сможет пережить нападения одного члена блока на другого. Распад НАТО приведет к плачевным последствиям как для Европы, так и для Штатов, уверен автор статьи.

Гидеон Рахман

Конфликт из-за Гренландии может разрушить трансатлантический альянс, что потребует нового договора о европейской безопасности

Герарду Меркатору, возможно, пришлось бы за многое ответить. Он был картографом, в XVI веке составившим карту мира как удобное приспособление для мореплавателей. На широко используемых и по сей день картах Меркатора, где в большем масштабе указаны полярные регионы, Гренландия выглядит больше, чем вся Южная Америка, и примерно равна Африке. На самом деле оба континента во много раз больше.

Возможно, именно обманчиво огромные размеры Гренландии помогли разжечь в Дональде Трампе желание завладеть островом. Как-то раз президент США завил интервьюерам: "Я люблю карты. И я всегда говорил: "Посмотрите на размеры острова, он огромен, он должен быть частью США". Дания, обладающая суверенитетом над Гренландией, с радостью предоставила бы Америке все необходимые военные объекты, а также доступ к важнейшим полезным ископаемым острова. Так что у США нет стратегических оснований для аннексии. Их нынешний политический курс диктует самолюбие президента.

Трамп неоднократно озвучивал угрозы о том, что приобретет Гренландию легким или "более трудным" путем – то есть без экивоков намекал на применение силы. В ответ на американские предостережения премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что аннексия Гренландии будет означать конец НАТО. Николас Бернс, бывший посол США в организации, согласен с тем, что американское вторжение "разрушило бы НАТО".

Некоторые европейские страны — члены НАТО, вероятно, попытались бы сохранить Североатлантический союз, даже если бы Америка вторглась в Гренландию, мотивируя это тем, что они по-прежнему нуждаются в защите США от России. Но альянс, основанный на принципе коллективной обороны, не смог бы пережить нападения одного члена НАТО на другого. После этого никакие гарантии безопасности США Европе ничего не стоили бы. Даже если бы некоторые европейцы попытались уцепиться за обломки НАТО, в конечном счете они утонули бы в волнах Северной Атлантики.

Очевидно, что американское правительство явно предпочло бы принудить датчан продать Гренландию. Но даже такой шаг стал бы беспрецедентным актом агрессии против союзника – что создает дополнительной риск для существования альянса.

К счастью, несмотря на угрозы Трампа, мы все еще далеки от наихудших сценариев. События в Иране и Венесуэле могут отвлечь внимание Белого дома от Гренландии. Ведущие республиканцы газеты решительно выступили против аннексии.

Европейцы тоже говорят об усилении присутствия НАТО в Арктике. Но, поскольку Трамп ясно дал понять, что хочет владеть островом, это вряд ли его успокоит.

Более плодотворным для Европы было бы разъяснить — публично и в частном порядке — что будет означать для США распад НАТО. Дальнейшее существование американских военных баз в Европе было бы немедленно поставлено под сомнение. Кое-кто из сторонников Трампа, возможно, приветствовал происходящее, поскольку они считают оборону Европы бременем, без которого США могли бы обойтись. Но базы наподобие германской Рамштайн используются для проекции американской мощи, в том числе на Ближнем Востоке и в Иране. Разрыв связей США с Европой в области безопасности также означал бы, что ЕС больше не будет чувствовать необходимости пассивно реагировать на тарифы Трампа. Могут быть введены контртарифы, сопоставимые с 15-процентным налогом, который Америка взимает с Европы.

Продажи оружия в Европу, которые так важны для американских оборонных производителей, также сократятся, поскольку европейские страны станут более осторожно относиться к использованию американской продукции в своей критически важной инфраструктуре. Технологические гиганты Кремниевой долины будут вынуждены мириться с гораздо более жесткими условиями налогообложения и регулирования. Потребительские бойкоты американской продукции, которые уже встречаются в Канаде, могут перекинуться и на Европу – крупнейший зарубежный рынок Америки. При этом получение доступа к российскому рынку нельзя было бы назвать равновесной компенсацией.

Очевидно, что риск разрыва отношений с США для европейских стран будет очень высок. Им нужно будет действовать быстро, чтобы заключить новый пакт о безопасности, который был бы способен выступить заменой НАТО. Страны, подписавшие совместное заявление в поддержку Дании – Великобритания, Франция, Германия, Италия, Польша и Испания — могли бы наряду с государствами Северной Европы стать основой этого альянса. ЕС и Великобритания, вместе взятые, обладают достаточным богатством и численностью населения, чтобы сдерживать Россию. Но эти меры обойдутся в кругленькую сумму и могут потребовать болезненных шагов, например, введения воинской повинности.

Кроме того, в распоряжении Америки есть множество инструментов, способных осложнить жизнь Европе после отхода континента от НАТО. Администрация Трампа, безусловно, попытается расколоть Европейский союз и развивать особые партнерские отношения с отдельными его странами-членами. Те государства, которые могут клюнуть на эту приманку, например, Венгрию, поставят перед выбором: присоединиться к США или продолжить членство в ЕС. Десятилетия трансатлантического сотрудничества также привели к экономической зависимости, которую США могут использовать, применяя в качестве оружия абсолютно все: от обновлений программного обеспечения до доступа к кредитным картам.

Великобритания особенно уязвима из-за тесных связей с США в сфере безопасности. Британские и американские разведывательные службы тесно переплетены. Королевские средства ядерного сдерживания используют американское программное обеспечение и ракеты. BAE Systems, крупнейшая британская оборонная компания, продает США больше товаров и услуг, чем Великобритании.

Поэтому многие в британском истеблишменте считают распад НАТО просто немыслимым. Это событие, безусловно, было бы беспрецедентным и опасным не только для Великобритании, но и для Европы и самих США. Но в истории часто случались беспрецедентные и опасные вещи. К сожалению, когда речь заходит о НАТО, пора задуматься о немыслимом.