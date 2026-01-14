Войти
Генштаб Британии назвал условие для отправки своих военных на Украину

Источник изображения: © Ian Forsyth/ Getty Images

Для этого командование должно быть уверено в безопасности солдат, подчеркнул глава ведомства Ричард Найтон

ЛОНДОН, 13 января. /ТАСС/. Начальник Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании маршал авиации Ричард Найтон заявил, что не отправит военных на Украину в случае завершения конфликта, если не будет уверен в их безопасности. Об этом сообщил телеканал Sky News.

"Задача военного командования при принятии решений при поддержке министров состоит в том, чтобы оценить уровень опасности и убедиться, что преимущества от развертывания [войск] перевешивают любые возможные риски", - заявил Найтон, отвечая на вопрос депутата Палаты общин парламента от Консервативной партии Джесси Нормана о гарантиях безопасности для британских военных в случае их отправки на Украину.

Найтон констатировал, что, несмотря на уверенность в обеспечении должной безопасности британских военных на Украине, "в условиях реальной оперативной обстановки не бывает нулевого риска", приводит его слова телеканал.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал в своих выступлениях, что развитие военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ - это одна из потенциальных угроз безопасности страны. Он называл чушью заявления европейских политиков о возможной войне с Россией и выражал сомнение, что они верят в то, что говорят. 

