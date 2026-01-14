Войти
ВС РФ применяют катера "Сириус-82" для пресечения попыток ВСУ форсировать Днепр

Разрушенный Антоновский мост через Днепр в Херсоне
Разрушенный Антоновский мост через Днепр в Херсоне.
Источник изображения: © AP Photo / Bernat Armangue

Подразделения войск беспилотных систем российской армии ежедневно выполняют задачи с помощью безэкипажных катеров

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Днепр" применяют безэкипажные катера (БЭК) "Сириус-82" для пресечения попыток ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно выполняют задачи по минированию, разминированию и уничтожению плавсредства противника в акватории реки Днепр в Херсонской области. Для безопасного и эффективного выполнения боевых задач военнослужащие используют безэкипажные катера "Сириус-82". Российский БЭК способен нести на себе две якорные речные мины, что позволяет пресекать попытки противника форсировать реку Днепр", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что "Сириус-82" способен выполнять задачи не только минирования водной преграды, а также использоваться как минный разградитель и ударный безэкипажный катер. Это подтверждают кадры объективного контроля, где "Сириус-82" успешно уничтожает плавсредство ВСУ.

"В данный момент у нас модернизированная конструкция под якорные речные мины, две штуки. То есть мы плывем, где надо там на точке мы их сбрасываем, они взводятся и БЭК возвращается обратно. То же самое можно минировать маленькими минами, то есть поменьше их, больше батареи ставить. Без них приходилось доставлять по воздуху. Дрон не поднимет такой вес, не поплывет на такое расстояние", - рассказал командир взвода безэкипажных катеров с позывным Колибри на видео, предоставленном ведомством.

В Минобороны РФ отметили, что применение безэкипажных катеров позволяет эффективно блокировать и изолировать передвижение ВСУ по водным артериям Днепра в Херсонской области. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
