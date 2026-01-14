Войти
ТАСС

Эксперт Степанов рассказал о парадоксах западного ВПК

Источник изображения: © Alex Wong/ Getty Images

Несмотря на бум "оборонного венчура", акцент на передовые технологии создает эффект "технологических островков" в океане устаревающей промышленной базы, указал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Западный военно-промышленный комплекс (ВПК), несмотря на рекордные инвестиции, сталкивается с глубокими системными кризисами, которые ставят под сомнение его долгосрочную эффективность и стратегическую устойчивость. Таким мнением с ТАСС поделился военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"За фасадом многомиллиардных контрактов скрываются концептуальные и корпоративные противоречия, технологические зависимости и управленческие тупики", - отметил Степанов.

Он указал, что, несмотря на бум "оборонного венчура" и выделение Пентагоном на НИОКР рекордных $146 млрд в 2026 году, акцент на передовые технологии создает эффект "технологических островков" в океане устаревающей промышленной базы и нерешенных инфраструктурных проблем. Эксперт выделил ключевые структурные слабости военной промышленности стран Запада: острую нехватку инженерных кадров, критическую зависимость от импорта сырья для военной промышленности, в частности, от Китая, и разобщенность европейских стран, парализующую совместные проекты.

Так, агентство Bloomberg указывает на отсутствие должной координации и синхронизации между заводами ЕС в разных странах, что приводит к разрыву цепочек поставок, дублированию работ и неэффективным тратам. Кроме того, агентство отмечает недостаточное финансирование европейского ВПК. В то время как по оценкам консалтинговой компании McKinsey страны ЕС к 2028 году совокупно намерены выделить на оборону дополнительные €800 млрд, подсчеты Bloomberg показывают, что для полноценного обновления ВПК ЕС должен ежегодно тратить порядка $720 млрд.

Отдельное внимание Степанов уделил рискам, связанным с внедрением искусственного интеллекта (ИИ) в оборонную сферу. По его словам, несмотря на масштабные инвестиции, этот процесс сопряжен с созданием опасной зависимости от частных корпораций, размыванием ответственности, технической ненадежностью систем и отсутствием этической нормативной базы. "Гонка вооружений в сфере ИИ происходит в правовом вакууме", - констатировал эксперт.

"Таким образом, западный ВПК оказывается в парадоксальной ситуации. С одной стороны - беспрецедентный финансовый и технологический рывок, с другой - эрозия собственной промышленной базы, кадровый кризис и необдуманная ставка на непрозрачные и незрелые технологии", - подвел итог Степанов. Без преодоления этих системных проблем, заключил он, временное технологическое превосходство может обернуться стратегической неустойчивостью. 

