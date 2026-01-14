Новая гиперзвуковая ракета Х-99 вдребезги разнесет любой украинский объект

Российские воздушно-космические силы готовятся к обновлению авиационных средств поражения класса "воздух - земля" большой дальности. Например, телеграм-канал проекта MilitaryRussia.Ru, ссылаясь на зарубежные источники, сообщает, что в рамках специальной военной операции будут испытаны новейшие отечественные ракеты.

При этом упоминаются несколько типов изделий, предназначенных для применения с самолетов Ту-95МСМ, Ту-22М3М и Ту-160М.

Своими тактико-техническими характеристиками выделяется гиперзвуковая Х-99, как раз предназначенная для модернизированного "сто шестидесятого".

Разумеется, подробностей о ней очень мало (что правильно), но то, что обнародовано, вызывает восхищение работой наших конструкторов, инженеров и рабочих.

Сообщается, что это оружие будет способно поражать цели находящиеся на расстоянии до 5500 километров, при этом скорость полета будет составлять 6600 километров в час.

В принципе испытание такого оружия в реальных боевых действиях не должно удивлять, например, опробована же по целям противника баллистическая ракета средней дальности "Орешник", по другим же важным объектам отработают и Х-99.

Роман Катков