"И тут главный союзник наносит удар в спину" (Die Welt, Германия)

Политик Мадсен: военный захват Гренландии со стороны США может уничтожить НАТО

Последствия бездействия ЕС в случае военной операции США в отношении Гренландии будут катастрофическими, заявил политик Клаус Руэ Мадсен в интервью Welt. По его мнению, отсутствие реакции от европейцев фактически поставит крест на дальнейшем существовании НАТО.

Ульрих Экзнер (Ulrich Exner)

Датчанин по происхождению, министр экономики земли Шлезвиг-Гольштейн Клаус Руэ Мадсен (ХДС) рассуждает о возможной альтернативе планам Дональда Трампа по Гренландии: президент США, по его словам, мог бы добиться стратегических целей без использования угроз. На случай американского военного сценария Мадсен описывает довольно странное будущее.

Клаус Руэ Мадсен с июня 2022 года — министр экономики, транспорта, труда, технологий и туризма земли Шлезвиг-Гольштейн. Немецко-датский политик вступил в партию ХДС в мае 2023 года. В 2019–2022 годах был предпринимателем, родился в Копенгагене, был обер-бургомистром в Ростоке.

WELT: Господин Мадсен, если смотреть на Данию с вашей точки зрения, как почти нейтрального, но компетентного наблюдателя: насколько Дании вообще нужна Гренландия?

Мадсен: Вопрос поставлен неверно. Гренландия принадлежит гренландцам. Это главный исходный пункт. Датчане не эксплуатируют Гренландию. Однако Гренландия — часть датской идентичности.

И часть Датского королевства.

Да. И одновременно уже десятилетиями очень последовательно ведется работа над расширением самостоятельности и независимости этой территории — при поддержке Дании. Поэтому правильнее спросить иначе: насколько нам нужны надежные союзы? Я вырос с ощущением, что Америка — наш старший брат. Я часто объясняю это образом со школьного двора: мы были в пятом классе, Россия — в седьмом, и если возникали проблемы, мы звали девятый класс. И он приходил и разбирался. А сегодня у меня ощущение, что девятый класс больше не приходит к нам на помощь.

Насколько тесны на практике отношения между Данией и Гренландией?

Очень тесны. Такое восприятие закладывают еще в школе. Королевская семья регулярно бывает там, происходит интенсивный обмен в сфере образования и здравоохранения. Гренландия — не "где-то далеко", а естественная часть нашего общего пространства. В Дании вы встречаете гренландцев в обычной жизни. Если в школе рядом сидит ребенок из Гренландии — в этом нет ничего экзотического. Плюс — большой взаимный уважительный интерес к культуре друг друга, хотя он, правда, сформировался в основном за последние десятилетия.

Как датчане реагируют на притязания США на Гренландию, которые выдвигает Дональд Трамп?

Это крайне тревожит население. Дания всегда считала себя надежным союзником — даже тогда, когда это было болезненно для нее самой. В военном, политическом, экономическом смысле. И тут главный союзник наносит удар в спину — вот так!

США объясняют это интересами безопасности.

Этот аргумент не выдерживает проверки. Военное присутствие США в Гренландии согласовано еще со времен Второй мировой войны и может быть расширено в любой момент. В Дании и Гренландии никто в принципе это не ставит под сомнение. Поэтому все это звучит скорее так: "Я хочу этот остров прямо сейчас". И для датчан это особенно горько.

Вы, как и Дональд Трамп, были предпринимателем до того, как стали политиком. Вам понятна его логика?

Я мог бы ее понять, если бы Дания или Гренландия блокировали американские инвестиции или запрещали военное присутствие. Но этого не происходит. Здесь Трамп действует исключительно в логике "Америка прежде всего" — любой ценой. Но нельзя просто так, исходя из собственных интересов, сдвигать государственные границы. Так не бывает. Не в этом веке! Президент сильнейшей военной державы мира несет и ответственность за стабильность мира. Хороший предприниматель доводит мысль до конца. Хороший политик — тоже.

И какой вывод в таком случае можно сделать?

Если США действительно попытались бы это реализовать военным или иным путем, было бы только два сценария: либо конец НАТО, либо все отворачиваются и делают вид, что ничего не произошло. И то и другое было бы катастрофой.

Как вы думаете, в крайнем случае Трамп готов применить военные средства?

Ему это даже не нужно. Фактически США военным образом уже давно присутствуют там на месте. В Гренландии живут 60 тысяч человек. Там почти нет инфраструктуры. Огромные расстояния. Передвигаются на собачьих упряжках, вертолетах или самолетах. Если американцы затем объявят "учения" или "спецоперацию", кто им станет препятствовать? Местная полиция? Решающий вопрос тогда будет один: как отреагирует остальная часть НАТО?

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен говорит, что такая военная операция означала бы конец НАТО. Как вы считаете, готова ли Европа заплатить такую цену?

Во всяком случае ни Германия, ни Франция, ни Норвегия, ни какая-либо другая европейская страна в такой ситуации не отправили бы войска в Гренландию. И на этом НАТО — в своей основе — было бы кончено.

Как предотвратить такую эскалацию?

Сделать так, чтобы Дональд Трамп заявил: "У меня есть план. Я поговорил с Данией и Гренландией. Вот наши общие цели в сфере безопасности в Арктике. Вот возможные форматы экономического сотрудничества. И по разработке месторождений сырья у нас тоже есть соглашение". На это были бы готовы и в Дании, и в Гренландии.

Как эта дискуссия воспринимается в самой Гренландии?

Это переживается очень неприятно — быть объектом спора, почти не участвуя в нем. Но недавние выборы ясно показали: Гренландия чувствует приверженность северному единству.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс говорит, что в прошлом Дания делала для Гренландии слишком мало в геополитическом плане.

Это очень поверхностное утверждение. Никакой "эксплуатации" не было. Образование, здравоохранение, культурная самостоятельность — все это уважали и поддерживали. Я не думаю, что он всерьез разбирался в теме.

Была бы разумной полная независимость Гренландии от Дании и США?

Независимость фактически уже на пути. Гренландия во многом самостоятельна, встроена в северный союз. И именно это — ключевой момент: необходимо сопровождать эту эволюцию уважительно, а не "наезжать" на нее извне.