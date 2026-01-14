У России есть шанс на перезагрузку военно-технического сотрудничества с Венесуэлой

Газета "Коммерсантъ" в материале Дмитрия Сотака "Российскому оружию ищут новое место. У Москвы есть шанс на перезагрузку военно-технического сотрудничества с Венесуэлой" сообщает, что политическая трансформация Венесуэлы и начавшийся диалог новой власти с США могут существенно изменить условия, в которых на протяжении двух десятилетий выстраивалось российско-венесуэльское военно-техническое сотрудничество (ВТС). За это время Москва стала одним из главных партнеров Каракаса в сфере вооружений, а объем поставок российской военной техники превысил 10 млрд долларов. Однако речь идет не столько о разрыве прежних связей, сколько о поиске их нового формата, считает эксперт: резкая смена политической ситуации может расширить пространство для прагматичных переговоров с учетом финансовых возможностей Венесуэлы и позиции США.

Танк Т-72Б3 экипажа из Венесуэлы на Армейских международных играх на полигоне Алабино в парке "Патриот", 23.08.2021 (с) Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Смена власти в Венесуэле и готовность нового и. о. президента Дельси Родригес к диалогу с США поставили вопрос о перспективах российско-венесуэльских отношений в сфере ВТС, которые в последние 25 лет развивались достаточно интенсивно. За это время Москва стала одним из ключевых партнеров Каракаса: по оценкам аналитиков, объем контрактов на поставку в страну российской военной техники превысил $10 млрд. Венесуэла закупала авиацию, бронетехнику, артиллерийские системы и средства противовоздушной обороны (ПВО), включая зенитные ракетные комплексы "Бук-М2" и С-300.

Правда, финансовая сторона этого сотрудничества давно стала проблемной. По подсчетам Reuters, с 2006 года Россия предоставила Венесуэле кредиты и кредитные линии на сумму около 17 млрд долл. В 2011 году стране был выдан отдельный кредит в размере до 4 млрд долл под поставки российских вооружений. Сроки его погашения неоднократно переносились, а в 2017 году около 3,15 млрд долл долга было реструктурировано с расчетом на окончательную выплату к 2027 году. Однако в связи с тем, что Венесуэла с 2017 года находится в выборочном дефолте по внешним обязательствам, исполнение этих договоренностей фактически оказалось заморожено.

Кроме того, у венесуэльской армии возникли серьезные проблемы с использованием российского оружия.

Как сообщила 12 января The New York Times со ссылкой на американских чиновников, в ходе операции США по захвату Николаса Мадуро 3 января системы ПВО российского производства не были подключены к радиолокационным средствам и практически не оказали противодействия. По данным издания, Венесуэла так и не смогла наладить полноценную эксплуатацию и техническое обслуживание комплексов "Бук-М2" и С-300, закупленных еще в 2009 году, в том числе из-за нехватки подготовленных специалистов. Западные аналитики также указывают на системные проблемы с обслуживанием бронетехники и другой российской военной техники, усугубленные санкциями, дефицитом запчастей и затяжным экономическим кризисом.

Все это позволяет сделать вывод, что при прежнем руководстве Венесуэлы перспективы развития ВТС с Россией фактически отсутствовали, считает глава Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов. По его мнению, власти страны не были заинтересованы ни в расчетах по долгам, ни в выстраивании новых рабочих форматов взаимодействия. Но смена власти может парадоксальным образом создать возможности, которых ранее не было, допускает эксперт, ведь у Москвы появляется шанс обсуждать с новым правительством прагматичные решения вне идеологического контекста.

В этом смысле, полагает господин Пухов, возможны два сценария. Первый - возврат России части ранее поставленных вооружений и военной техники. Речь может идти о системах ПВО, танках, БМП и другой технике, которая не используется или находится в неудовлетворительном техническом состоянии либо владение которой может оказаться "политически чувствительным" для нового руководства Венесуэлы. Такая техника может быть возвращена России по схеме байбэка, оценена, отремонтирована и использована с учетом текущих потребностей в ходе СВО. Второй сценарий связан с сохранением, пусть и в сокращенном виде, контрактов на обслуживание и ремонт уже поставленных систем. "С новой ситуацией в Венесуэле можно начать новую игру и очертить контуры новых договоренностей",- резюмирует Руслан Пухов. По его оценке, они могут оформляться поэтапно и учитывать как реальные финансовые возможности Каракаса, так и позицию Вашингтона.

В "Рособоронэкспорте" воздержались от комментариев по поводу развития ВТС с Венесуэлой.