Робот-лошадь от Kawasaki готовится отправиться в производство

Робот Kawasaki

Компания Kawasaki анонсировала показ полноценной рабочей модели своего робота-лошади на выставке Expo 2030. Тем самым сдвинув прежние сроки выхода его на рынок сразу на два десятка лет, так как изначально появление этого революционного транспортного средства ожидалось не ранее середины столетия. Однако все меняется и специальная «Команда по развитию безопасных приключений» Kawasaki уже приступила к проектированию и изготовлению первых узлов будущего робота.

Данная платформа была представлена в виде концепта в прошлом году, она получила рабочее название CORLEO. Это своего рода аналог горного байка, колесное шасси которого заменили четырьмя конечностями. Такая доработка значительно улучшает вездеходные свойства платформы и позволяет ей преодолевать препятствия, перед которыми колесная техника бессильна.

Робот Kawasaki

Предполагается, что робот-лошадь получит водородную силовую установку, которая будет вырабатывать энергию для электродвигателей в каждой из четырех конечностей. О грузоподъемности робота и времени автономной работы пока ничего неизвестно, зато уже понятно, что работать он будет под управлением ИИ. Это необходимо для прокладки оптимального пути на пересеченной местности и маневрирования в обход препятствий. Ориентировочно робот-лошадь поступит в продажу в 2035 году, когда будут устранены «детские болезни» первой модели. А до тех пор все желающие прокатиться на этой необычной машине смогут воспользоваться специальным симулятором на базе виртуальной реальности. Его разработка ведется параллельно с созданием самого робота, поэтому многие узлы у них унифицированы, как и ПО.

Александр Мартыненко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
