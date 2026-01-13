Войти
В Минобороны раскрыли цели удара «Орешника»: детали

Источник изображения: Фото: vk.com/Минобороны России

Ударом «Орешника» был выведен из строя Львовский авиаремонтный завод

В результате массированного удара 9 января высокоточным оружием по военно-промышленной инфраструктуре Украины был выведен из строя Львовский авиаремонтный завод и поражены предприятия в Киеве по сборке ударных дронов, сообщили в Минобороны РФ. Удар с применением ракетного комплекса «Орешник» вызвал оживленную реакцию по всему миру. Все подробности — в материале «Известий».

Какие цели поражены в результате ударов

По данным, подтвержденным несколькими независимыми источниками, в ночь на 9 января ВС России нанесли удар с применением подвижного грунтового ракетного комплекса «Орешник». В результате был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. На этом предприятии осуществлялись ремонт и обслуживание авиационной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая переданные Западом самолеты F-16 и МиГ-29, а также производились ударные беспилотники большой и средней дальности.

Кроме того, в рамках массированного удара с применением оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и крылатых ракет морского базирования «Калибр» в Киеве поражены производственные мощности двух предприятий, задействованных в сборке ударных БПЛА для атак по территории России. По данным источников, также были поражены объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комплекса.

Как отреагировали на применение «Орешника» в мире

Новое применение российского ракетного комплекса «Орешник» вызвало широкое обсуждение в западных медиа. Так, в американских и британских СМИ вышли статьи с громкими заголовками, акцентируя внимание на скорости и возможностях комплекса. По информации Sky News, большая часть Европы теоретически находится в зоне досягаемости ракетного комплекса «Орешник».

В то же время Die Welt указала на неспособность немецкой противовоздушной обороны Arrow 3 перехватить ракету «Орешник» или аналогичную, а Berliner Zeitung рассказала, что развертывание российской ракетной системы усугубило раскол в НАТО.

Китайское издание Sohu отметило, что российский удар «Орешником» по стратегическим объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал ответом на предыдущие атаки украинской стороны и служит демонстрацией способности РФ защищать свои интересы.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что удар с применением «Орешника» по Львову стал сигналом для альянса отказаться от военной помощи Украине. При этом он заверил, что блок от поддержки Киева не откажется.

Мэр Львова Андрей Садовой в интервью украинскому телеканалу «Твое место» отметил, что ВСУ не имеют технологий, чтобы противостоять российскому ракетному комплексу «Орешник». Он также подчеркнул, что полет «Орешника» не был зафиксирован радарами, а ущерб от нанесенного удара был серьезный.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
БПЛА
