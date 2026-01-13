Dassault Aviation раскрыла некоторые результаты 2025 года

ЦАМТО, 12 января. Французская компания Dassault Aviation 31 декабря раскрыла некоторые данные о полученных в течение 2025 года заказах и поставках самолетов.

Так, по состоянию на 31 декабря 2025 года Dassault Aviation получила заказы на экспорт 26 многоцелевых истребителей "Рафаль" (комм. ЦАМТО: для ВВС Индии) по сравнению с заказом 30 ед. в 2024 году. Также был заказан 31 бизнес-лайнер "Фалькон" (Falcon) по сравнению с 26 ед. в 2024 году.

В 2025 году компания поставила заказчикам 26 ед. "Рафаль" (15 ед. на экспорт и 11 ед. ВКС Франции) по сравнению с 21 самолетом (14 ВКС Франции и 7 ед. на экспорт) в 2024 году. Компания также поставила заказчикам 37 самолетов "Фалькон" по сравнению с 31 самолетом, поставленным в 2024 году.

По состоянию на 31 декабря 2025 года портфель заказов компании включает:

- 220 ед. "Рафаль" (175 ед. – на экспорт и 45 ед. для ВС Франции) по сравнению с 220 самолетами (164 ед. – на экспорт и 56 для ВКС Франции) по состоянию на 31 декабря 2024 года;

- 73 самолета "Фалькон" по сравнению с 79 ед. по состоянию на 31 декабря 2024 года.

Dassault Aviation намерена представить полный отчет о своей деятельности за 2025 год 4 марта 2026 года. При этом, помимо количества самолетов, группа опубликует уточненные финансовые показатели. В 2025 году выручка Dassault Aviation составила 6,2 млрд. евро. Сейчас в компании работает 14600 сотрудников.