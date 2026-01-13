Войти
ЦАМТО

Dassault Aviation раскрыла некоторые результаты 2025 года

191
0
0
Сборка истребителей Rafale на предприятии французской компании Dassault Aviation в Мериньяке
Сборка истребителей Rafale на предприятии французской компании Dassault Aviation в Мериньяке.
Источник изображения: Dassault Aviation

ЦАМТО, 12 января. Французская компания Dassault Aviation 31 декабря раскрыла некоторые данные о полученных в течение 2025 года заказах и поставках самолетов.

Так, по состоянию на 31 декабря 2025 года Dassault Aviation получила заказы на экспорт 26 многоцелевых истребителей "Рафаль" (комм. ЦАМТО: для ВВС Индии) по сравнению с заказом 30 ед. в 2024 году. Также был заказан 31 бизнес-лайнер "Фалькон" (Falcon) по сравнению с 26 ед. в 2024 году.

В 2025 году компания поставила заказчикам 26 ед. "Рафаль" (15 ед. на экспорт и 11 ед. ВКС Франции) по сравнению с 21 самолетом (14 ВКС Франции и 7 ед. на экспорт) в 2024 году. Компания также поставила заказчикам 37 самолетов "Фалькон" по сравнению с 31 самолетом, поставленным в 2024 году.

По состоянию на 31 декабря 2025 года портфель заказов компании включает:

- 220 ед. "Рафаль" (175 ед. – на экспорт и 45 ед. для ВС Франции) по сравнению с 220 самолетами (164 ед. – на экспорт и 56 для ВКС Франции) по состоянию на 31 декабря 2024 года;

- 73 самолета "Фалькон" по сравнению с 79 ед. по состоянию на 31 декабря 2024 года.

Dassault Aviation намерена представить полный отчет о своей деятельности за 2025 год 4 марта 2026 года. При этом, помимо количества самолетов, группа опубликует уточненные финансовые показатели. В 2025 году выручка Dassault Aviation составила 6,2 млрд. евро. Сейчас в компании работает 14600 сотрудников.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Франция
Продукция
Rafale
Компании
Dassault
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 05:23
  • 13355
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.01 01:24
  • 42
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 13.01 01:18
  • 1
МИД КНР призвал США не прикрывать интересы в Арктике защитой от Китая и России
  • 12.01 23:33
  • 3
О России и Иране - в свете последних событий
  • 12.01 18:23
  • 1
Противник утверждает, что ВС РФ начали применять БПЛА «Герань-5»
  • 12.01 18:16
  • 1
Удар «пустой болванкой Орешника»: стоит ли переживать о том, что без взрывчатки
  • 12.01 17:05
  • 2
Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию
  • 12.01 15:47
  • 1
Ту-142МК впервые в истории ВМФ дозаправились в воздухе у Северного полюса
  • 12.01 13:38
  • 1
Возможно, оно сработает: российская армия придумала новый нестандартный способ защитить свои танки от атак беспилотников (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 12.01 13:26
  • 1
ВМФ создал авиадесантируемый подводный беспилотник для спасения подводников
  • 12.01 08:07
  • 0
Комментарий к "Соединенные Штаты могут захватить российский арсенал оружия в Венесуэле (The National Interest, США)"
  • 12.01 06:15
  • 0
Комментарий к "Великобритания пообещала Украине «Сумерки»"
  • 12.01 03:38
  • 0
Комментарий к "Пустые слова о конфликте на Украине обрекают НАТО на провал (The Times, Великобритания)"
  • 11.01 16:50
  • 2
ВМФ разработал подводный беспилотник в форме торпеды
  • 11.01 15:20
  • 1
США выходят из более 60 международных организаций, в том числе из структур ООН