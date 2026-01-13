Ответили ударом "Орешника". ВС РФ поразили предприятия ВСУ

Российские военные 9 января вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, производственные цеха и склады, а также поразили два предприятия в Киеве

Вооруженные силы России ударом ракетного комплекса "Орешник" 9 января вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где обслуживались истребители F-16 и производились ударные БПЛА большой дальности. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Удар "Орешником"

ВС России ударом "Орешником" 9 января вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.

В Минобороны уточнили, что на этом предприятии осуществлялся ремонт и обслуживание авиационной техники ВСУ, в том числе переданных западными странами самолетов F-16 и МиГ-29.

Также там производились ударные БПЛА большой и средней дальности, применяемые для ударов по гражданским объектам в глубине российской территории.

Кроме того, ударом "Орешника" поражены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией (БПЛА), а также инфраструктура заводского аэродрома.

Удар "Искандером" и "Калибрами"

Производственные мощности двух предприятий в Киеве, задействованных в сборке ударных БПЛА, были поражены с применением оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" и крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Также поражены объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.

Ответ на атаку Киева