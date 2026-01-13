Противник использует для навигации БПЛА китайские GPS-модули с компасом

Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные формирования Украины в зоне боевых действий, прифронтовом тылу используют для навигации тяжелых беспилотных летательных аппаратов типа «Баба Яга» специальные GPS-модули со встроенным компасом.

Об этом, публикуя соответствующие фотографии, пишет специализированный телеграм-канал саперно-инженерной тематики «Бригада Инженерной Поддержки».

Источник изображения: topwar.ru

Что представляет из себя устройства, обнаруживаемые нашими бойцами на земле, причем, с учетом наличия травы на фото, достаточно давно. На деле, это не какое-то особое и прорывное изобретение. В интернете прибор описывается как GPS-модуль M10 со светодиодным индикатором компаса. Это глобальная навигационная спутниковая система для контроллера полета Pix32 и Pixhawk. Китайский датчик доступен для свободной покупки в интернет-магазинах и стоит от одной до четырех с небольшим тысяч рублей.

Поначалу после обнаружения данных приборов возникла версия, что они используются в качестве наземных радиомаяков для ведения беспилотников. Однако затем это было опровергнуто специалистами.

Это не маячки. Это антенна с «Бабы Яги». В себе объединяет компас и GPS. Она не умеет отправлять данные — только получать.

Модуль M10 GPS оснащен многоконстелляционным GNSS-приемником, работающим на базе чипа u-blox M10, который одновременно принимает и отслеживает сигналы от четырех GNSS-констелляций (GPS, Galileo, GLONASS и BeiDou) благодаря многочастотной архитектуре радиочастотного фронтенда.

Источник изображения: topwar.ru

Скорость передачи данных составляет 115 200 бод. Высокочастотная керамическая патч-антенна размером 25 x 25 мм² обеспечивает высокое качество сигнала, а всенаправленная диаграмма направленности антенны повышает гибкость установки. В модуле также предусмотрен активный усилитель для керамической патч-антенны и встроенный перезаряжаемый резервный аккумулятор для тепловой загрузки.

Каким образом модули вдруг оказались отдельно от носителей и были обнаружены нашими бойцами в траве, причем в неповрежденном состоянии, пока остается загадкой. В любом случае, следует отметить, что противник проявляет изобретательность в части совершенствования навигационных возможностей своих дронов за счет доступной и недорогой модернизации. Причем на маркетплейсах модулей М12 (как на фото) нет, только М10 и более ранние модификации.