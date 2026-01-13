Войти
Военное обозрение

Противник использует для навигации БПЛА китайские GPS-модули с компасом

200
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные формирования Украины в зоне боевых действий, прифронтовом тылу используют для навигации тяжелых беспилотных летательных аппаратов типа «Баба Яга» специальные GPS-модули со встроенным компасом.

Об этом, публикуя соответствующие фотографии, пишет специализированный телеграм-канал саперно-инженерной тематики «Бригада Инженерной Поддержки».

Источник изображения: topwar.ru

Что представляет из себя устройства, обнаруживаемые нашими бойцами на земле, причем, с учетом наличия травы на фото, достаточно давно. На деле, это не какое-то особое и прорывное изобретение. В интернете прибор описывается как GPS-модуль M10 со светодиодным индикатором компаса. Это глобальная навигационная спутниковая система для контроллера полета Pix32 и Pixhawk. Китайский датчик доступен для свободной покупки в интернет-магазинах и стоит от одной до четырех с небольшим тысяч рублей.

Поначалу после обнаружения данных приборов возникла версия, что они используются в качестве наземных радиомаяков для ведения беспилотников. Однако затем это было опровергнуто специалистами.

Это не маячки. Это антенна с «Бабы Яги». В себе объединяет компас и GPS. Она не умеет отправлять данные — только получать.

Модуль M10 GPS оснащен многоконстелляционным GNSS-приемником, работающим на базе чипа u-blox M10, который одновременно принимает и отслеживает сигналы от четырех GNSS-констелляций (GPS, Galileo, GLONASS и BeiDou) благодаря многочастотной архитектуре радиочастотного фронтенда.

Источник изображения: topwar.ru

Скорость передачи данных составляет 115 200 бод. Высокочастотная керамическая патч-антенна размером 25 x 25 мм² обеспечивает высокое качество сигнала, а всенаправленная диаграмма направленности антенны повышает гибкость установки. В модуле также предусмотрен активный усилитель для керамической патч-антенны и встроенный перезаряжаемый резервный аккумулятор для тепловой загрузки.

Каким образом модули вдруг оказались отдельно от носителей и были обнаружены нашими бойцами в траве, причем в неповрежденном состоянии, пока остается загадкой. В любом случае, следует отметить, что противник проявляет изобретательность в части совершенствования навигационных возможностей своих дронов за счет доступной и недорогой модернизации. Причем на маркетплейсах модулей М12 (как на фото) нет, только М10 и более ранние модификации.

Источник изображения: topwar.ru

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Украина
Проекты
GPS
БПЛА
ГЛОНАСС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 05:23
  • 13355
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.01 01:24
  • 42
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 13.01 01:18
  • 1
МИД КНР призвал США не прикрывать интересы в Арктике защитой от Китая и России
  • 12.01 23:33
  • 3
О России и Иране - в свете последних событий
  • 12.01 18:23
  • 1
Противник утверждает, что ВС РФ начали применять БПЛА «Герань-5»
  • 12.01 18:16
  • 1
Удар «пустой болванкой Орешника»: стоит ли переживать о том, что без взрывчатки
  • 12.01 17:05
  • 2
Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию
  • 12.01 15:47
  • 1
Ту-142МК впервые в истории ВМФ дозаправились в воздухе у Северного полюса
  • 12.01 13:38
  • 1
Возможно, оно сработает: российская армия придумала новый нестандартный способ защитить свои танки от атак беспилотников (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 12.01 13:26
  • 1
ВМФ создал авиадесантируемый подводный беспилотник для спасения подводников
  • 12.01 08:07
  • 0
Комментарий к "Соединенные Штаты могут захватить российский арсенал оружия в Венесуэле (The National Interest, США)"
  • 12.01 06:15
  • 0
Комментарий к "Великобритания пообещала Украине «Сумерки»"
  • 12.01 03:38
  • 0
Комментарий к "Пустые слова о конфликте на Украине обрекают НАТО на провал (The Times, Великобритания)"
  • 11.01 16:50
  • 2
ВМФ разработал подводный беспилотник в форме торпеды
  • 11.01 15:20
  • 1
США выходят из более 60 международных организаций, в том числе из структур ООН