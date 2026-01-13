Войти
Мантуров рассказал о планах РФ продемонстрировать новые образцы вооружений

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Мантуров: РФ планирует продемонстрировать новые образцы вооружения

Новые образцы военной техники появятся в зоне спецоперации в текущем квартале 2026 года. Об этом заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров на встрече с российским лидером Владимиром Путиным 12 января.


«Всего в 2025 году апробацию на линии фронта новых и модернизированных образцов военной техники прошло более тысячи. В ближайшее время мы также планируем, буквально в этом квартале, продемонстрировать еще дополнительное количество», — сказал Мантуров.

Он отметил, что запрос на экспорт российской военной техники растет, в частности это касается образцов в сфере противовоздушной обороны, авиационной техники и систем залпового огня. По словам Мантурова, с 2022 года портфель подписанных экспортных контрактов РФ на военную технику вырос с $55 млрд до $70 млрд.

«Я думаю, что такая тенденция (роста, — Ред.) будет сохраняться, потому что опробованная в рамках специальной военной операции техника сама себя продвигает», — отметил первый вице-премьер.

В этот же день стало известно, что создатели беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский» (КВН) работают над производством барражирующего боеприпаса с дальностью полета более 50 км, который можно было бы применять в паре с КВН. Кроме того, в настоящее время специалисты работают над рядом других проектов, в их числе — ударный беспилотник с реактивным двигателем, который сможет набирать скорость более 500 км/ч.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
