СМИ рассказали о борьбе за приобретение немецкой верфи в Киле

Крупнейшая немецкая судостроительная компания ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) направила предварительное предложение о приобретении верфи German Naval Yards Kiel (GNYK). Представитель TKMS, к которому обратилось издание Hartpunkt, подтвердил эту информацию, но отказался предоставить дополнительные подробности. Несколько месяцев назад компания объявила о намерении к концу прошлого года изучить возможность приобретения доли в GNYK в рамках стратегии консолидации.

TKMS и GNYK используют одни и те же судостроительные мощности в Киле, поскольку обе компании образовались в результате разделения Howaldtswerke-Deutsche Werft AG (HDW) несколько лет назад. В то время как TKMS специализируется на строительстве подводных лодок, GNYK располагает несколькими цехами, большими сухими доками и крановыми мощностями, а также опытным персоналом на месте.

Верфь GNYK, Германия Seawarpeace.ru

В декабре издание Hartpunkt утверждало, что Naval Vessels Lürssen (NVL, ранее – Lürssen Defence), второй по величине немецкий производитель военных кораблей и судов, также заинтересован в приобретении GNYK. В настоящее время NVL находится в процессе поглощения оборонным концерном Rheinmetall. При этом агентство Reuters в прошлом месяце сообщило, что на верфь GNYK нацелилась британская оборонная компания Inocea Group (в частности, ей принадлежит одна из крупнейших канадских верфей Davie Shipbuilding).

В декабре генеральный директор GNYK Рино Брюгге в ответ на запрос Hartpunkt заявил, что его компания в целом заинтересована в сотрудничестве и ведет переговоры с потенциальными партнерами, но отказался предоставить дополнительные подробности.

Расширение производственных мощностей, вероятно, будет стратегически выгодно для TKMS, поскольку эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы у ВМС Германии и флотов союзников возрастет потребность в новых кораблях. Например, в конце 2025-го норвежское правительство представило парламенту в Осло предложение воспользоваться правом на закупку у TKMS двух дополнительных подводных лодок класса "Тип-212CD". Обсуждение этого предложения парламентарии запланировали на 27 января, после чего положительное решение может привести к скорому подписанию контракта.

Кроме того, компания TKMS и её индийский партнёр Mazagon Dock Shipbuilders (MDL) ведут заключительные переговоры с правительством Индии о поставке шести подводных лодок в рамках "Проекта 75(I)". Наблюдатели считают маловероятным, что контракт будет подписан уже на следующей неделе во время визита канцлера Фридриха Мерца в Индию, как предполагают некоторые СМИ.

Копенгаген сегодня оценивает рынок на предмет подходящего проекта для постройки новых фрегатов. Пока неясно, будут ли рассматриваться немецкие фрегаты класса F127, но у министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена на эту неделю запланирована встреча с руководством TKMS. Тема для обсуждения не раскрывается.