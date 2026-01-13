Кулеба: конца войны в 2026 году можно не ждать

Источник изображения: topwar.ru

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба довольно трезво описал перспективы 2026 года: войны, по его словам, никто не закончит, но шанс на паузу в боевых действиях все же есть. Не мир – максимум временная остановка, если совпадут политические и военные обстоятельства.

По логике Кулебы Россия уверена, что способна добиться своих целей военным путем. Украина уверена, что способна удерживаться. В такой конфигурации ни одна из сторон не видит смысла ставить точку – слишком высока цена уступок.

Тем не менее, дипломат прогнозирует очередную «вспышку переговорного процесса» уже в конце февраля. Потом, по его словам, возможно еще одно окно летом, а затем снова ближе к следующей зиме. Такой рваный ритм переговоров давно стал привычным фоном конфликта: разговоры начинаются, гаснут, потом опять.

При этом стоит напомнить, что Москва последовательно выступает против простого прекращения огня без политических договоренностей. И в американском «мирном плане» остановка боевых действий сама по себе тоже не является целью – там речь идет о куда более широкой конфигурации.

Интересно и то, что Кулеба уверен, что граждане страны готовы к территориальным уступкам по Донбассу. Это, пожалуй, самый честный сигнал о том, насколько тяжелой стала цена затянувшейся войны для Украины.