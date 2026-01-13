Войти
ТАСС

Мантуров: на дистанционное зондирование Земли предусмотрено 5 млрд рублей

Разделы: Космонавтика
192
0
0
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ POOL/ ТАСС

По словам первого вице-премьера, в бюджете находятся 11 заказчиков

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российские власти предусмотрели выделение 5 млрд рублей на предоставление услуг по дистанционному зондированию Земли. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы с 2026 года начинаем по-новому предоставлять услуги по снимкам дистанционного зондирования Земли. По вашему поручению вся нормативная база была сформирована, в бюджете деньги предусмотрены, 5 миллиардов рублей", - сказал он.

По словам первого вице-премьера, в бюджете - 11 заказчиков, для начала это 5 млрд рублей. "По мере того, как мы будем реализовывать эту практику, мы рассчитываем, что в будущем она себя оправдает, и как вы ставили нам задачу - максимально использовать частный бизнес, который будет выполнять в том числе работу по этому направлению", - добавил он.

Путин подписал закон, который закрепил за Роскосмосом полномочия по утверждению порядка и условий приобретения данных дистанционного зондирования Земли из космоса.

Кроме того, за госкорпорацией, в частности, закрепляются полномочия по утверждению методики определения стоимости базовой расчетной единицы за предоставление данных дистанционного зондирования Земли из космоса, копий таких данных и продуктов, созданных в результате обработки первичных данных посредством их геопривязки, радиометрической и геометрической коррекции, содержащихся в федеральном фонде данных дистанционного зондирования Земли из космоса. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
