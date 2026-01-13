Войти
Flotprom

На Дальнем Востоке завершается передача земли для крупнотоннажной верфи ОСК

201
0
0

На Дальнем Востоке завершается передача земли для крупнотоннажной верфи ОСК

Процесс передачи Объединенной судостроительной корпорации земли для строительства новой крупнотоннажной верфи на Дальнем Востоке близок к завершению. Об этом РИА Новости сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Строительство верфи, которое планируется начать в конце 2027 года, станет одним из крупнейших инфраструктурных проектов в судостроительной отрасли. Объем инвестиций оценивается примерно в 600 млрд рублей.

Стенд "Объединенной судостроительной корпорации"

Арсенал отечества


В сентябре 2024 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отмечал, что более 200 млрд рублей потребуется на строительство новой верфи на Дальнем Востоке. Тогда же ОСК представила президенту России Владимиру Путину предполагаемую площадку для строительства новой верфи, специализирующейся на морском торговом флоте, показав ее с борта катера. Это бухта Промежуточная во Владивостоке.

Планируется, что предприятие будет выпускать до 12 крупнотоннажных судов в год. Речь идет о судах разных типов: балкерах, танкерах, контейнеровозах и газовозах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 05:23
  • 13355
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.01 01:24
  • 42
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 13.01 01:18
  • 1
МИД КНР призвал США не прикрывать интересы в Арктике защитой от Китая и России
  • 12.01 23:33
  • 3
О России и Иране - в свете последних событий
  • 12.01 18:23
  • 1
Противник утверждает, что ВС РФ начали применять БПЛА «Герань-5»
  • 12.01 18:16
  • 1
Удар «пустой болванкой Орешника»: стоит ли переживать о том, что без взрывчатки
  • 12.01 17:05
  • 2
Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию
  • 12.01 15:47
  • 1
Ту-142МК впервые в истории ВМФ дозаправились в воздухе у Северного полюса
  • 12.01 13:38
  • 1
Возможно, оно сработает: российская армия придумала новый нестандартный способ защитить свои танки от атак беспилотников (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 12.01 13:26
  • 1
ВМФ создал авиадесантируемый подводный беспилотник для спасения подводников
  • 12.01 08:07
  • 0
Комментарий к "Соединенные Штаты могут захватить российский арсенал оружия в Венесуэле (The National Interest, США)"
  • 12.01 06:15
  • 0
Комментарий к "Великобритания пообещала Украине «Сумерки»"
  • 12.01 03:38
  • 0
Комментарий к "Пустые слова о конфликте на Украине обрекают НАТО на провал (The Times, Великобритания)"
  • 11.01 16:50
  • 2
ВМФ разработал подводный беспилотник в форме торпеды
  • 11.01 15:20
  • 1
США выходят из более 60 международных организаций, в том числе из структур ООН