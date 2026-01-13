На Дальнем Востоке завершается передача земли для крупнотоннажной верфи ОСК

Процесс передачи Объединенной судостроительной корпорации земли для строительства новой крупнотоннажной верфи на Дальнем Востоке близок к завершению. Об этом РИА Новости сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Строительство верфи, которое планируется начать в конце 2027 года, станет одним из крупнейших инфраструктурных проектов в судостроительной отрасли. Объем инвестиций оценивается примерно в 600 млрд рублей.

Стенд "Объединенной судостроительной корпорации" Арсенал отечества

В сентябре 2024 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отмечал, что более 200 млрд рублей потребуется на строительство новой верфи на Дальнем Востоке. Тогда же ОСК представила президенту России Владимиру Путину предполагаемую площадку для строительства новой верфи, специализирующейся на морском торговом флоте, показав ее с борта катера. Это бухта Промежуточная во Владивостоке.

Планируется, что предприятие будет выпускать до 12 крупнотоннажных судов в год. Речь идет о судах разных типов: балкерах, танкерах, контейнеровозах и газовозах.