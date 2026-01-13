The Telegraph: Британии пора выйти из НАТО, как ранее она вышла из ЕС

Великобритании необходимо повторить опыт десятилетней давности — и устроить Brexit из НАТО, пишет The Telegraph. Ведь альянс, где старший союзник выкручивает руки младшим, — это давно не партнерство, а весьма нестабильная "крыша", которая в любую секунду может дать течь.

Один из наших союзников — Дания — столкнулся с серьезной угрозой со стороны нашего ключевого партнера — Соединенных Штатов Америки — которые хотят аннексировать датский арктический остров Гренландия. Президент США Дональд Трамп, вероятно, добьется желаемого. Не в последнюю очередь это связано с тем, что он не исключает возможность применения военной силы для установления контроля над Гренландией.

Это вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку существует вероятность, что американские военные могут открыть огонь по датским силам. Важно отметить, что в ходе боевых действий в Афганистане, где Дания выступала на стороне Соединенных Штатов, ее вооруженные силы понесли потери, сопоставимые с американскими в пересчете на душу населения.

Дания, стремясь угодить Соединенным Штатам, готова предоставить им все права на свою территорию, за исключением суверенитета. Копенгаген должен усвоить важный урок: преданность союзникам не должна затмевать национальные интересы. Каковы же национальные интересы Великобритании в этой ситуации?

Формально НАТО была создана в 1949 году с целью защиты Западной Европы от советской экспансии. Первый генеральный секретарь НАТО лорд Исмэй так сформулировал цель создания организации: "Держать русских снаружи, американцев — внутри, а немцев — внизу". Однако в нынешних геополитических условиях все это уже не имеет смысла.

Сегодня Россия не без проблем удерживает русскоязычную часть бывшей советской республики Украина, не говоря уже о том, чтобы пересечь континент и добраться до портов Ла-Манша. Несмотря на все разговоры о широко разрекламированной Россией "гибридной войне", которая включает в себя диверсии и кибервандализм, важно помнить, что она направлена на то, чтобы компенсировать слабость в реальных боевых действиях. (Во-первых, Россия не ведет гибридные войны; во-вторых, в боевых действиях на Украине Россия противостоит всему коллективному Западу — в этих условиях разговоры о ее слабости нелепы — прим. ИноСМИ). В отличие от периода холодной войны, который длился с 1945 по 1989 год, сейчас нет реальной угрозы российского вторжения.

Что касается немцев, то их положение, безусловно, ухудшилось. Они активно занимаются деиндустриализацией, как будто их оккупировал иностранный агрессор, который хочет превратить страну во второсортную сельскохозяйственную колонию. Таким образом, остается последняя из трех задач, поставленных лордом Исмэем: продолжать удерживать американцев внутри. Но хотим ли мы этого? Русские угрожают своим соседям в Восточной Европе, а теперь Соединенные Штаты угрожают Дании — стране, которая, как и мы, расположена как в Северном море, так и в Северной Атлантике. (Русские не угрожают соседям, в ходе спецоперации решаются задачи обеспечения национальной безопасности — прим. ИноСМИ).

Из-за экспансионистской политики Трампа НАТО может потерять авторитет в вопросе защиты суверенитета и территориальной целостности государств-членов. Все очевидно: НАТО как оборонительный союз прекратил существование. Альянс, в котором более сильный участник захватывает территории своих менее сильных партнеров, — это не союз, а "крыша". Рэкетир вымогает деньги, ссылаясь на то, что защищает вас от угрозы, которую он сам же и создал.

Десять лет назад Великобритания проголосовала за выход из Европейского союза, чтобы восстановить национальный суверенитет. Мы не можем оставаться в организации, которая открыто посягает на территориальную целостность членов. Мы бы опозорились, оставаясь частью этой аферы. Поэтому выход из НАТО отвечает нашим национальным интересам.

В истории НАТО, конечно, были и серьезные внутренние конфликты. Например, в 1974 году во время Кипрского кризиса Греция и Турция, обе страны-члены НАТО, оказались на грани войны из-за попыток защитить своих соотечественников, которые принадлежали к разным этническим и религиозным группам. Однако во время того кризиса Соединенные Штаты не претендовали на территории государств, вовлеченных в конфликт. В случае с Гренландией ситуация иная. Наиболее сильное государство НАТО претендует на территорию более слабого члена организации, утверждая, что имеет на это право, поскольку Соединенные Штаты действительно обеспечивают безопасность Гренландии. Где еще можно было бы применить этот принцип?

Великобритания была первой, кто выступил против глобализма, проголосовав за Brexit в 2016 году. Мы должны и дальше проявлять такую же решимость и создавать новую геополитическую реальность, основанную на нашей независимости. Мы должны стать лидерами в формировании новой системы альянсов, объединив наших ближайших соседей и равные по силе страны, такие как Франция и Германия.

Они, как члены НАТО, также сталкиваются с проблемой чрезмерной зависимости от одного очень сильного союзника. И им тоже нужно найти путь к национальному обновлению, как это сделала Великобритания после Brexit. Избавиться от зависимости от Соединенных Штатов и завоевать их уважение будет непросто. Это потребует такого уровня государственного управления, который наш нынешний политический класс пока не может обеспечить. Однако в этом и заключается настоящая проверка нашей независимости и национального суверенитета.

Великобритания имеет давние традиции борьбы за независимость во внешней политике. В конце концов, именно виконт Палмерстон в 1848 году заявил: "У Англии нет ни постоянных союзников, ни постоянных врагов. У Англии есть только постоянные интересы". Мы являемся членами НАТО уже почти 80 лет. Со времен Суэцкого кризиса 1956 года мы были верными союзниками Вашингтона, за исключением случая, когда Гарольд Вильсон (Harold Wilson) отказался участвовать в войне во Вьетнаме на стороне Соединенных Штатов.

Будет ли преданность Соединенным Штатам вечной? Трамп показал, что приверженность США НАТО не вечна. Более того, как известно, не вечно ничто. Атлантизм изжил себя. Пришло время воплотить в жизнь идею Палмерстона, пришло время действовать в интересах нашей страны и сделать британскую внешнюю политику снова великой. Пришло время выйти из НАТО.