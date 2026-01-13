Генпрокурор напомнил о важности контроля за исполнением гособоронзаказа

Генпрокурор РФ Александр Гуцан отметил среди приоритетов надзорного ведомства контроль за исполнением гособоронзаказа и оперативным снабжением войск.

"Сейчас они (задачи, стоящие перед прокурорами – ред.) в первую очередь касаются надзорного сопровождения специальной военной операции. Предстоит продолжить тщательный контроль за исполнением гособоронзаказа, оперативным снабжением войск всем необходимым, соблюдением гарантий для бойцов и членов их семей", – цитирует Интерфакс выступление Гуцана на торжественном собрании по случаю Дня работника прокуратуры.

Генеральная прокуратура РФ ТВ Центр

Он отметил, что важно также сохранять высокий уровень внимания и ответственности к национальной безопасности, противодействию экстремизму и терроризму.

Александр Гуцан принес присягу генпрокурора России в Совете Федерации в конце сентября 2025 года. На этом посту он сменил Игоря Краснова, который стал председателем Верховного суда. Ранее, с ноября 2018 года, Гуцан был полпредом президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Также вошел в Совет при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.