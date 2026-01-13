Войти
Военное обозрение

Bruegel: Американский СПГ в Европе подвинул Алжир и Россию

182
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Европейский газовый рынок в 2025 году окончательно оформился в новую конфигурацию – и в этой схеме все заметнее американский след. По данным Bruegel, страны ЕС импортировали 312,7 млрд кубометров газа, из которых почти половина пришлась на СПГ. И именно здесь США сделали самый резкий рывок.

Формально крупнейшим поставщиком остается Норвегия – 97,1 млрд кубометров, около 31% всего импорта. Но это уже скорее инерция старых контрактов и географии.

Куда интереснее вторая строчка: американский СПГ – 82,9 млрд кубометров, то есть 26,5% всего газа, который зашел в Европу, и сразу 58% всего СПГ. Рост за год – более чем на 60%. Фактически Вашингтон за один сезон превратил европейские терминалы в приемники своего сжиженного газа.

Алжир с его 38,6 млрд кубометров откатился на третье место, а Россия – на четвертое. В 2025 году поставки из РФ составили 38 млрд кубометров, из них свыше 20 млрд – в виде СПГ.

В итоге картина выходит показательная. Около 90% газа ЕС получает за счет импорта, причем львиная доля – это СПГ. Более трети закупаемых объемов уходит на отопление домов. То есть речь идет не о промышленной роскоши, а о базовом выживании европейских городов зимой.

По большому счету, США уже не просто «помогают Европе слезть с российской трубы». Они заняли освободившееся место и превратили энергетический кризис в устойчивую бизнес-модель. Европейцы платят больше, зависят сильнее и все глубже подсаживаются на заокеанский газ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Норвегия
Россия
США
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 05:23
  • 13355
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.01 01:24
  • 42
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 13.01 01:18
  • 1
МИД КНР призвал США не прикрывать интересы в Арктике защитой от Китая и России
  • 12.01 23:33
  • 3
О России и Иране - в свете последних событий
  • 12.01 18:23
  • 1
Противник утверждает, что ВС РФ начали применять БПЛА «Герань-5»
  • 12.01 18:16
  • 1
Удар «пустой болванкой Орешника»: стоит ли переживать о том, что без взрывчатки
  • 12.01 17:05
  • 2
Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию
  • 12.01 15:47
  • 1
Ту-142МК впервые в истории ВМФ дозаправились в воздухе у Северного полюса
  • 12.01 13:38
  • 1
Возможно, оно сработает: российская армия придумала новый нестандартный способ защитить свои танки от атак беспилотников (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 12.01 13:26
  • 1
ВМФ создал авиадесантируемый подводный беспилотник для спасения подводников
  • 12.01 08:07
  • 0
Комментарий к "Соединенные Штаты могут захватить российский арсенал оружия в Венесуэле (The National Interest, США)"
  • 12.01 06:15
  • 0
Комментарий к "Великобритания пообещала Украине «Сумерки»"
  • 12.01 03:38
  • 0
Комментарий к "Пустые слова о конфликте на Украине обрекают НАТО на провал (The Times, Великобритания)"
  • 11.01 16:50
  • 2
ВМФ разработал подводный беспилотник в форме торпеды
  • 11.01 15:20
  • 1
США выходят из более 60 международных организаций, в том числе из структур ООН