Bruegel: Американский СПГ в Европе подвинул Алжир и Россию

Источник изображения: topwar.ru

Европейский газовый рынок в 2025 году окончательно оформился в новую конфигурацию – и в этой схеме все заметнее американский след. По данным Bruegel, страны ЕС импортировали 312,7 млрд кубометров газа, из которых почти половина пришлась на СПГ. И именно здесь США сделали самый резкий рывок.

Формально крупнейшим поставщиком остается Норвегия – 97,1 млрд кубометров, около 31% всего импорта. Но это уже скорее инерция старых контрактов и географии.

Куда интереснее вторая строчка: американский СПГ – 82,9 млрд кубометров, то есть 26,5% всего газа, который зашел в Европу, и сразу 58% всего СПГ. Рост за год – более чем на 60%. Фактически Вашингтон за один сезон превратил европейские терминалы в приемники своего сжиженного газа.

Алжир с его 38,6 млрд кубометров откатился на третье место, а Россия – на четвертое. В 2025 году поставки из РФ составили 38 млрд кубометров, из них свыше 20 млрд – в виде СПГ.

В итоге картина выходит показательная. Около 90% газа ЕС получает за счет импорта, причем львиная доля – это СПГ. Более трети закупаемых объемов уходит на отопление домов. То есть речь идет не о промышленной роскоши, а о базовом выживании европейских городов зимой.

По большому счету, США уже не просто «помогают Европе слезть с российской трубы». Они заняли освободившееся место и превратили энергетический кризис в устойчивую бизнес-модель. Европейцы платят больше, зависят сильнее и все глубже подсаживаются на заокеанский газ.