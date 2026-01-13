Войти
ЦАМТО

Rheinmetall поставит ВС Германии крупную партию 30-мм боеприпасов для БМП "Пума"

182
0
0
Немецкая боевая машина пехоты Puma
Немецкая боевая машина пехоты Puma.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

ЦАМТО, 12 января. Компания Rheinmetall 5 января объявила о заключении с командованием ВС Германии контракта на поставку дополнительной партии 30-мм боеприпасов для БМП "Пума" в соответствии с условиями заключенного в 2022 году рамочного соглашения.

Стоимость заказа оценивается в "несколько сотен миллионов евро". В декабре 2022 года ВС Германии заключили с компанией Rheinmetall рамочный контракт на поставку боеприпасов калибра 30х173 для БМП "Пума". Соглашение, действовавшее до 2029 года, теперь продлено с точки зрения увеличения объема заказов. Теперь оно предусматривает поставку нескольких сотен тысяч боеприпасов на сумму около 1 млрд. евро. При этом на текущий момент уже поставлено "среднее шестизначное" количество боеприпасов. Объем заказов составил несколько сотен миллионов евро.

В декабре 2025 года Вооруженные силы Германии заключили с совместным предприятием Rheinmetall и KNDS Deutschland контракт на поставку 200 дополнительных БМП "Пума", оснащенных автоматической пушкой MK30-2/ABM (Airburst Munition) компании Rheinmetall. Она может вести стрельбу программируемыми боеприпасами по наземным, воздушным и надводным целям. Эффективная дальность стрельбы превышает 2000 м.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2022 года бюджетный комитет парламента Германии одобрил серийное производство 30-мм боеприпасов среднего калибра. В декабре 2022 года был заключен рамочный контракт на поставку боеприпасов среднего калибра для боевой машины пехоты "Пума" на сумму до 576 млн. евро. Предполагалось, что позднее будут размещены дополнительные заказы. Первый из них был заключен в конце 2022 года. В середине 2023 года был размещен еще один заказ на поставку дополнительной партии, а очередной поступил в январе 2024 года.

Rheinmetall является ключевым поставщиком боеприпасов для боевых машин пехоты "Пума" ВС Германии. Группа производит и поставляет два основных типа боеприпасов калибра 30х173 мм: воздушного подрыва DM21 (КЕ-TF) и бронебойные DM33 (КЕ), а также учебные боеприпасы DM58. Как заявляет производитель, разработанные и сертифицированные в соответствии с новейшими стандартами боеприпасы надежны, обладают высокой проникающей способности и точностью.

Боеприпас с программируемым взрывателем DM21 (Kinetic Energy Time Fuse) позволяет БМП "Пума" поражать небронированные и легкобронированные цели, а также БЛА. DM33 относится к новому поколению трассирующих бронебойных оперенных подкалиберных боеприпасов (APFSDS-T). Его сердечник пробивает современную броню даже при очень малых углах попадания на больших дальностях. Благодаря двум типам боеприпасов "Пума" может бороться с широким спектром бронированных, небронированных и легкобронированных целей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Компании
Rheinmetall
Проекты
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 05:23
  • 13355
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.01 01:24
  • 42
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 13.01 01:18
  • 1
МИД КНР призвал США не прикрывать интересы в Арктике защитой от Китая и России
  • 12.01 23:33
  • 3
О России и Иране - в свете последних событий
  • 12.01 18:23
  • 1
Противник утверждает, что ВС РФ начали применять БПЛА «Герань-5»
  • 12.01 18:16
  • 1
Удар «пустой болванкой Орешника»: стоит ли переживать о том, что без взрывчатки
  • 12.01 17:05
  • 2
Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию
  • 12.01 15:47
  • 1
Ту-142МК впервые в истории ВМФ дозаправились в воздухе у Северного полюса
  • 12.01 13:38
  • 1
Возможно, оно сработает: российская армия придумала новый нестандартный способ защитить свои танки от атак беспилотников (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 12.01 13:26
  • 1
ВМФ создал авиадесантируемый подводный беспилотник для спасения подводников
  • 12.01 08:07
  • 0
Комментарий к "Соединенные Штаты могут захватить российский арсенал оружия в Венесуэле (The National Interest, США)"
  • 12.01 06:15
  • 0
Комментарий к "Великобритания пообещала Украине «Сумерки»"
  • 12.01 03:38
  • 0
Комментарий к "Пустые слова о конфликте на Украине обрекают НАТО на провал (The Times, Великобритания)"
  • 11.01 16:50
  • 2
ВМФ разработал подводный беспилотник в форме торпеды
  • 11.01 15:20
  • 1
США выходят из более 60 международных организаций, в том числе из структур ООН