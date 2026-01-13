Rheinmetall поставит ВС Германии крупную партию 30-мм боеприпасов для БМП "Пума"

ЦАМТО, 12 января. Компания Rheinmetall 5 января объявила о заключении с командованием ВС Германии контракта на поставку дополнительной партии 30-мм боеприпасов для БМП "Пума" в соответствии с условиями заключенного в 2022 году рамочного соглашения.

Стоимость заказа оценивается в "несколько сотен миллионов евро". В декабре 2022 года ВС Германии заключили с компанией Rheinmetall рамочный контракт на поставку боеприпасов калибра 30х173 для БМП "Пума". Соглашение, действовавшее до 2029 года, теперь продлено с точки зрения увеличения объема заказов. Теперь оно предусматривает поставку нескольких сотен тысяч боеприпасов на сумму около 1 млрд. евро. При этом на текущий момент уже поставлено "среднее шестизначное" количество боеприпасов. Объем заказов составил несколько сотен миллионов евро.

В декабре 2025 года Вооруженные силы Германии заключили с совместным предприятием Rheinmetall и KNDS Deutschland контракт на поставку 200 дополнительных БМП "Пума", оснащенных автоматической пушкой MK30-2/ABM (Airburst Munition) компании Rheinmetall. Она может вести стрельбу программируемыми боеприпасами по наземным, воздушным и надводным целям. Эффективная дальность стрельбы превышает 2000 м.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2022 года бюджетный комитет парламента Германии одобрил серийное производство 30-мм боеприпасов среднего калибра. В декабре 2022 года был заключен рамочный контракт на поставку боеприпасов среднего калибра для боевой машины пехоты "Пума" на сумму до 576 млн. евро. Предполагалось, что позднее будут размещены дополнительные заказы. Первый из них был заключен в конце 2022 года. В середине 2023 года был размещен еще один заказ на поставку дополнительной партии, а очередной поступил в январе 2024 года.

Rheinmetall является ключевым поставщиком боеприпасов для боевых машин пехоты "Пума" ВС Германии. Группа производит и поставляет два основных типа боеприпасов калибра 30х173 мм: воздушного подрыва DM21 (КЕ-TF) и бронебойные DM33 (КЕ), а также учебные боеприпасы DM58. Как заявляет производитель, разработанные и сертифицированные в соответствии с новейшими стандартами боеприпасы надежны, обладают высокой проникающей способности и точностью.

Боеприпас с программируемым взрывателем DM21 (Kinetic Energy Time Fuse) позволяет БМП "Пума" поражать небронированные и легкобронированные цели, а также БЛА. DM33 относится к новому поколению трассирующих бронебойных оперенных подкалиберных боеприпасов (APFSDS-T). Его сердечник пробивает современную броню даже при очень малых углах попадания на больших дальностях. Благодаря двум типам боеприпасов "Пума" может бороться с широким спектром бронированных, небронированных и легкобронированных целей.