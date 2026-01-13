Мантуров назвал число образцов военной техники, прошедших апробацию на СВО

Президент РФ Владимир Путин и первый заместитель правительства РФ Денис Мантуров во время встречи.

Мантуров: 1000 образцов военной техники прошли апробацию на СВО в 2025 году

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Более 1000 новых и модернизированных образцов военной техники прошли апробацию на линии фронта в 2025 году, заявил вице-премьер России Денис Мантуров в понедельник на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

"Всего в 2025 году апробацию на линии фронта новых и модернизированных образцов военной техники прошло более тысячи. В ближайшее время мы также планируем, буквально в этом квартале, продемонстрировать еще дополнительное количество (образцов - ред.)", - сказал Мантуров