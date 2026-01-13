Владимир Путин обсудил на встрече с Денисом Мантуровым выполнение гособоронзаказа

ЦАМТО, 12 января. Президент России Владимир Путин 12 января провел рабочую встречу с первым заместителем председателя правительства Денисом Мантуровым.

Обсуждались вопросы развития промышленности за прошедший год, выполнения гособоронзаказа и диверсификации продукции предприятий ОПК, итоги работы ракетно-космической отрасли.

Ниже в изложении пресс-службы Кремля приведена стенограмма беседы, касающаяся ОПК и ракетно-космической отрасли

<…>

Д.Мантуров: Что касается оборонно-промышленного комплекса. Наши предприятия в целом выполнили все задания гособоронзаказа. Особый акцент мы делали и будем продолжать делать на вооружении и военной технике под задачи специальной военной операции. Вы неоднократно эти цифры уже называли, в том числе на итоговой коллегии в Министерстве обороны и в конце прошлого года на совещании по согласованию параметров государственной программы вооружения, – где-то это в разы, где-то это кратно.

С учетом того, что мы по Вашему поручению вышли на такой темп, важно его поддерживать. И с учетом согласования сейчас окончательной редакции государственной программы вооружения и постепенного сбалансированного подхода по закупкам мы с Министерством обороны и с Министерством промышленности и торговли, Минфином пришли и к основным параметрам, и к пониманию того, как эта линейка продукции будет сбалансирована по годам с учетом того, что мы видим рост производительности труда на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

За счет чего это происходит? В первую очередь за счет масштабного техперевооружения еще в период реализации государственной программы по модернизации оборонно-промышленного комплекса, и, конечно же, за последние три года вложены большие средства со стороны федерального бюджета, сами предприятия активно инвестировали. При том,что в общей сложности в ОПК задействованы 3 миллиона 800 тысяч человек, только за последние три года добавилось 800 тысяч человек, и мы все равно видим повышение производительности труда.

В.Путин: Это очень важный вопрос. И я просил бы Вас "вычистить" фактор второй смены и смотреть по сути, что происходит с производительностью труда, в том числе и в секторе оборонной промышленности.

Д.Мантуров: Владимир Владимирович, так и будем делать. И мы договорились, в том числе в рамках Вашего совещания по достижению показателей ГПВ 2027-2036 годов, по мере того, как будут реализовываться проекты, повышая производительность труда, естественно, это должно оказывать влияние, в том числе и на цены, на их максимальную эффективность. И таким образом мы сможем поставить большее количество вооружения и военной техники в рамках выделяемых объемов.

Всего в 2025 году апробацию на линии фронта прошло более тысячи новых и модернизированных образцов военной техники. В ближайшее время мы также планируем, буквально в этом квартале, продемонстрировать еще дополнительное количество. Конечно же, это все отражается на запросе по экспорту вооружения и военной техники. В первую очередь это касается образцов по противовоздушной обороне, авиационной техники, систем залпового огня. Большой интерес к нашим беспилотным системам, комплексам радиоэлектронной борьбы.

Могу назвать цифры: до 2022 года максимальный объем портфеля составлял 55 миллиардов долларов. На сегодняшний день это рекорд, это 70 миллиардов долларов по уже подписанным контрактам. И я думаю, что такая тенденция будет сохраняться, потому что опробованная в рамках специальной военной операции техника сама себя продвигает.

Еще один вектор дальнейшего устойчивого развития ОПК, Владимир Владимирович, связан с продолжением процессов диверсификации. Никто не снимал этой приоритетной задачи, которую Вы поставили еще в 2016 году, по мере того как в прошлой государственной программе вооружения будут снижаться темпы закупок. Но даже при сегодняшнем увеличенном объеме заказов у нас рост гражданской продукции, производимой на предприятиях ОПК, ежегодно за последнюю трехлетку составил 10 процентов в год. И в конце 2025 года мы пришли к ранее согласованным параметрам, перешагнули 30 процентов доли гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В частности, это касается современного железнодорожного транспорта, строительно-дорожной техники, медицинской техники, фармацевтики, бытовой электроники и телеком-устройств.

Мы продолжим в дальнейшем расширять число гражданских проектов, которые будут выполняться предприятиями ОПК, особенно учитывая Ваше поручение по использованию производственной базы основных фондов, которые были обновлены за последние три года.

И в первую очередь, конечно же, мы рассчитываем, что предприятия ОПК будут активными участниками проектов технологического лидерства, национальных проектов в этой области.

Еще один важный сегмент промышленности, о котором Вы упомянули, связан с развитием ракетно-космической отрасли. За 2025 год рост выручки по предприятиям космической отрасли составил 10 процентов. Это позитивно отражается и на госкорпорации "Роскосмос", растет средняя заработная плата, также растет производительность труда.

Корпорация в прошлом году реализовала 17 пусков ракет космического назначения, отдельно выделен запуск "Ангары-А5" с космодрома Плесецк. Она вывела на геостационарную орбиту спутник для Министерства обороны. Могу сказать, что ранее мы такие задачи могли выполнять только с космодрома Байконур. Поэтому это первый такой комплексный результат. При этом это экологически чистая ракета, там используется кислород-керосин. До этого это был гептил.

Следующим этапом станет масштабное использование "Ангары" уже с космодрома Восточный, в том числе для задач по нашей российской орбитальной станции, в последующем – для пилотируемой космонавтики и для выполнения задач по лунному направлению, которое отражено в национальной программе, в национальном проекте "Космос".

В целом наша спутниковая группировка увеличила свою численность с 288 до 300 космических аппаратов за 2025 год. Мы с 2026 года начинаем по-новому предоставлять услуги по снимкам дистанционного зондирования Земли. По Вашему поручению вся нормативная база была сформирована, в бюджете деньги предусмотрены, 5 миллиардов рублей.

В.Путин: В бюджете ведомств.

Д.Мантуров: Абсолютно верно, в бюджете 11 заказчиков, это для начала 5 миллиардов. И по мере того, как мы будем реализовывать эту практику, мы рассчитываем, что в будущем она себя оправдает, и как Вы ставили нам задачу – максимально использовать частный бизнес, который будет выполнять, в том числе работу по этому направлению. Рассчитываю, что мы будем таким образом ускорять темпы и участвовать в такой непростой гонке с мировыми лидерами в космической отрасли.

В.Путин: Спасибо.

<…>