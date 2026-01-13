Войти
ТАСС

"Калашников" увеличил выпуск высокоточных станков на 10% в 2025 году

Источник изображения: © Официальный Telegram-канал концерна "Калашников"

Доля работ под продажи на внешний рынок выросла на 11% по сравнению с 2024 годом и составила 78%

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Концерн "Калашников" увеличил выпуск высокоточных универсальных станков на 10% в 2025 году, сообщается в его Telegram-канале.

"В 2025 году в АО "Концерн "Калашников" выпуск высокоточных универсальных станков серии 250ИТВМ вырос на 10% относительно 2024 года, а объем услуг по ремонту шпиндельных узлов превысил производственный план на 75%. Доля работ под продажи на внешний рынок выросла на 11% по сравнению с 2024 годом и составила 78%", - указано в нем.

В концерне отметили, что в 2025 году дивизион станкостроения концерна также изготавливал комплекты деталей для выпуска продукции военного назначения, в частности тактических опор и комплекса средств наземного обеспечения запуска управляемых боеприпасов линейки "КУБ".

Завод сформировал портфель заказов на 2026 год на станки 250ИТВМ и ИТ-42, модернизацию и капитальный ремонт станков с числовым программным управлением (ЧПУ). В рамках опытно-конструкторских работ в первом полугодии нынешнего года планируется изготовление автоматов продольного точения, не имеющих аналогов в России. 

Страны
Россия
