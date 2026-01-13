Путин поручил Мантурову обратить внимание на производительность труда в оборонке

Первый вице-премьер Денис Мантуров доложил, что в общей сложности в ОПК задействовано 3,8 млн человек

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал поручение первому вице-премьеру Денису Мантурову обратить внимание на вопрос производительности труда в оборонном секторе. Об этом речь зашла во время рабочей встречи.

"Это очень важный вопрос. И я просил бы вас "вычистить" фактор второй смены и смотреть по сути, что происходит с производительностью труда, в том числе и в секторе оборонной промышленности", - сказал глава государства.

Мантуров доложил, что в общей сложности в ОПК задействовано 3,8 млн человек, только за последние три года добавилось 800 тыс. человек. "Мы все равно видим повышение производительности труда", - констатировал первый замглавы правительства.