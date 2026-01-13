СМИ называет срок проведения первого полёта истребителя Су-75 Checkmate

Источник изображения: topwar.ru

Новейшая продукция российского ОПК регулярно поступает на вооружение ВС России и востребована на мировом рынке. Это касается и первого в РФ однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate.

Данную технику упоминает в своей статье обозреватель газеты «Известия» Дмитрий Корнев.

Представитель СМИ называет срок проведения первого испытательного полета истребителя Су-75 Checkmate. Он сообщает, что такие испытания запланированы уже на этот год. Техника готова к их проведению.

Журналист высоко оценил новейший самолет:

Машина получается малозаметной, маневренной, скоростной и всережимной, то есть как для воздушного боя, так и для выполнения ударных миссий.

В российских ВКС данный истребитель заменит МиГ-29. Он также имеет высокий экспортный потенциал. Такой самолет – серьезный конкурент любым иностранным истребителям класса 4++, модернизированным F-16 и другой военно-воздушной технике потенциального противника.

Журналист отметил, что в современной России это первый однодвигательный боевой самолет.

Источник изображения: topwar.ru

Кроме того, он сообщил и о других планах российского ОПК. В частности, в этом году планируются ходовые испытания атомной субмарины «Хабаровск», которая является потенциальным носителем необитаемых подводных аппаратов «Посейдон».

Ранее о вероятном начале летных испытаний Су-75 уже в этом году писал ряд авторитетных западных изданий. В частности, в прошлом месяце такое предположение высказывал обозреватель американского журнала The National Interest Брэндон Вайхерт.