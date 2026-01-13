Войти
ЦАМТО

Казахстан планирует организовать производство турецкого легкого танка "Тулпар"

189
0
0
Лёгкий танк Tulpar.
Лёгкий танк Tulpar.
Источник изображения: defence-blog.com

ЦАМТО, 12 января. Руководство казахстанского завода "Бескару" (Besqaru) в рамках визита на предприятие президента Касыма-Жомарта Токаева объявило о планах в 2026 году начать производство легкого танка на базе платформы "Тулпар" (Tulpar) турецкой компании Otokar.

В ходе визита К-Ж.Токаев посетил производственные цеха компании "Бескару", занимающейся производством и техническим обслуживанием колесной и гусеничной бронетехники. В рамках визита представители компании проинформировали президента о планах на перспективу.

Сборка будет осуществляться на заводе "Бескару" в Астане. Это предприятие уже занимается выпуском бронетехники и прошло модернизацию для работы с гусеничными платформами.

Новая машина будет использовать шасси "Тулпар", оснащенное башней HITFACT Mk.2 со 120-мм орудием итальянской группы Leonardo, что расширит национальное производство бронетехники в Казахстане за пределы колесных систем.

Ожидается, что уровень локализации со временем превысит 60%. Пробная сборка первых бронемашин может начаться в четвертом квартале 2026 года, а полевые испытания Вооруженными силами Казахстана запланированы на 2027 год.

Первая версия легкого танка "Тулпар" представляла собой синтез гусеничной боевой машины пехоты компании Otokar с башней Cockerill 3105 производства бельгийской CMI Defence. Прототип был впервые представлен на выставке IDEF-2021.

На выставке World Defense Show-2024 в Эр-Рияде был представлен новый прототип боевой машины "Тулпар" с разработанной в рамках программы "Центауро-2" башней HITFACT II итальянской группы Leonardo, оснащенной гладкоствольной пушкой калибра 120 мм.

Данный проект является частью стратегии Казахстана по достижению самодостаточности в производстве оборонной продукции и переходу от простой закупки к локальному производству современной бронетехники. Ранее платформа "Тулпар" успешно прошла испытания в условиях казахстанского климата и ландшафта.

По данным компании, "Бескару" также планирует произвести до 200 амфибийных колесных бронированных машин, включая Taimas 8х8 и Aibar 4х4. Эти машины представляют собой локализованные варианты, созданные на основе бронированных платформ, разработанных турецкой Otokar.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Компании
Leonardo
