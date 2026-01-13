Войти
Роботам предсказывают будущее

Промышленная робототехника
Промышленная робототехника.
Источник изображения: Александр Коряков, Коммерсантъ

Рынок промышленной робототехники превысил 7,86 млрд рублей

Отечественный рынок промышленных роботов при оптимистичном сценарии до 2030 года может расти примерно на 38% ежегодно. За прошедший год его объем составил 7,86 млрд руб. Консервативный сценарий развития (рост на 14% в год) реализуется при сохранении значимых внешних ограничений, а также медленном росте производственной базы и низком уровне внедрения инноваций. Аналитики же считают, что отрасли не хватает триллионов инвестиций для реализации оптимистичного сценария.

Объем рынка промышленных роботов РФ в 2025 году, по консервативной оценке, составил около 7,86 млрд руб., увеличившись на 14%, следует из данных Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис, с которым ознакомился “Ъ”. Аналитики уточняют, что при оптимистичном сценарии, который учитывает факторы мер государственной поддержки отрасли, темп роста отрасли может составить 38% ежегодно до 2030 года.

9 миллиардов рублей

будут направлены на поддержку робототехники в 2026 году, по заявлению главы Минпромторга Антона Алиханова.

По консервативной оценке, рынок до 2030 года будет расти на 14% ежегодно и достигнет 15,14 млрд руб. При этом российский парк промышленных роботов будет развиваться примерно в темпе мирового (12% ежегодно), пишут аналитики. «Сценарий также подразумевает сохранение значимых внешних ограничений, консервативный рост производственной базы и сдержанное внедрение инноваций. Исследователи уточняют, что этот сценарий может быть реализован в случае прекращения или ограничения государственных инициатив для стимулирования рынка, например, при отмене налоговых льгот, грантов и других мер поддержки»,— объясняют в Центре развития промышленной робототехники.

Оптимистичный же сценарий предполагает, что объем рынка к 2030 году достигнет 47,63 млрд руб., однако он реализуем, если «в указанный период не произойдет существенных негативных изменений, которые могут привести к резкому изменению численности занятых в отрасли сотрудников, радикальному изменению логистических цепочек и другим последствиям для рынка», уточняют аналитики центра.

В 2025 году плотность роботизации в России увеличилась на 36%, до 40 роботов на 10 тыс. работников, годом ранее рост этого показателя составил 53%. Аналитики считают, что при консервативном сценарии развития рынка плотность роботизации к 2030 году в России не достигнет национальной цели по вхождению в топ-25 стран и составит 134 робота на 10 тыс. работников (см. “Ъ” от 9 декабря 2025 года).

«В прошлом году темпы роста сдерживали как снижение закупочной активности предприятий и спад производительности промышленного сектора, так и сокращение инвестиционной активности из-за высокой ключевой ставки»,— объясняет старший менеджер практики бизнес-консультирования «ТеДо» Роман Руфов. Для достижения целевых показателей к 2030 году нужно установить 110–150 тыс. новых роботов, что при минимальной цене на единицу роботизированного решения приведет к совокупному капиталовложению триллионов рублей до конца десятилетия, говорит он. До 2027 года планируется выделить из бюджета РФ более 88,9 млрд руб. на федеральный проект по развитию промышленной робототехники, писал ТАСС. «Без господдержки промышленный рынок вряд ли достигнет заявленных параметров роста»,— уверен господин Руфов.

Запланированная господдержка покрывает лишь часть потребности отрасли в инвестициях, добавляет партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов: «Основные инвестиции должны идти от самих предприятий». При этом ключевым вопросом остается окупаемость проектов в условиях высоких процентных ставок и необходимости комплексной перестройки производственных процессов, объясняет он: «Роботизация — это не просто установка оборудования, а комплексная цифровая трансформация производственных процессов».

Кроме того, отрасль формируется практически с нуля и высокие требования к локализации производства роботов могут замедлить рост рынка, говорит господин Кудряшов. «Требования надо повышать постепенно: без импортных компонентов производство будет либо слишком дорогим, либо малореалистичным»,— считает он.

Алексей Жабин

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
Робот
