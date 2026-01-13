Этот год Европа может и не пережить (Politico, США)

Politico: главная угроза Европе исходит от Трампа

В 2026 году Европе предстоит столкнуться с серьезными вызовами, исходящими не только от России и Китая, но и от США, пишет Politico. Трамп не только ставит под вопрос прежний характер трансатлантических отношений, но и откровенно поддерживает антисистемные партии в странах ЕС.

В начавшемся году неуклонная эрозия норм, на которые привыкла опираться Европа, будет лишь усугубляться слабостью ее руководства.

Наступил 2026 год, и Европа находится в осаде.

На Украине усиливается российский натиск, Китай расшатывает промышленную базу ЕС, а США ни много ни мало угрожают аннексией союзнице по НАТО и подрывают многосторонний свод правил ЕС — все более неуместный в мире, где сделки преобладают над сотрудничеством.

И ничто не предвещает, что эти процессы замедлятся.

Наоборот, в предстоящем году неуклонная эрозия норм, на которые привыкла опираться Европа, будет лишь усугубляться слабым руководством блока, особенно в так называемой “Евротройке”, или Е3 — Германии, Франции и Великобритании.

В будущем главной угрозой выживания Европы станут трансатлантические отношения. Ключевой целью на 2025 год для лидеров блока было сохранить заинтересованность США в украинском конфликте — и соответствующие инвестиции. Наилучшим исходом в 2026 году будет продолжение разовой дипломатии и прагматических сделок, столь характерных для минувших 12 месяцев. Однако если в этих отношениях возникнут новые трения, особенно из-за Гренландии, этот компромисс будет становиться все более шатким.

Грядущий год также не предвещает никаких уступок со стороны России — ни насчет требований о прекращении огня, ни согласия на план США, ЕС и Украины из 20 пунктов. Дело в том, что президент России Владимир Путин рассчитывает на дальнейшее ухудшение военной ситуации на Украине, которое вынудит ее лидера Владимира Зеленского капитулировать перед его территориальными требованиями.

Я считаю, что Путин заблуждается: при поддержке Европы Зеленский продолжит сопротивляться давлению США, отвергнет территориальные уступки и вместо этого еще сильнее нацелится на производство и экспорт энергоносителей из России — помимо собственно сопротивления на передовой. Разумеется, это означает, что российские воздушные атаки на украинские города и энергетическую инфраструктуру также ужесточатся (в Москве неоднократно подчеркивали, что Вооруженные силы России наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям, — прим. ИноСМИ).

Однако растущие военные расходы Европы, закупки американского оружия, стабильное финансирование Киева и санкции против России, которые напрямую коснутся доходов от энергетики, могут помочь сохранить прошлогодний статус-кво. Но это, пожалуй, наилучший сценарий из возможных.

Тем временем европейским лидерам предстоит публично игнорировать поддержку Вашингтоном ультраправых партий, с некоторых пор четко прописанную в новой стратегии национальной безопасности США — тогда как в частном порядке они будут делать все возможное, чтобы пресечь малейший отток голосов от партий магистральной линии.

В частности, предстоящие выборы в Венгрии станут решающим показателем того, сможет ли движение MAGA склонить чашу весов в пользу своих идеологических побратимов в Европе. Дело в том, что популистский премьер и евроскептик Виктор Орбан может проиграть впервые за 15 лет.

Орбан, со своей стороны, проводит отчаянную кампанию, чтобы заручиться поддержкой избирателей, тем самым косвенно признавая, что он и его ближайшее окружение действительно сознают перспективу поражения. Реальной проблемой стал харизматичный соперник Петер Мадьяр, который разделяет консервативно-националистические взгляды Орбана, но при этом за ним не тянется шлейф коррупции. Среди других вызовов — застойная экономика страны и дороговизна товаров. И если привычные предвыборные стратегии — финансовые махинации, клеветнические кампании и нагнетание военных страхов — доселе не принесли Орбану успеха, то последствия украинского конфликта, которые непосредственно влияют на Венгрию, могут напугать избирателей и переломить сложившуюся динамику.

В довершение всего эти проблемы будут усугубляться слабостью “Евротройки”.

Процесс вытеснения политического центра Европы продолжается уже целое десятилетие. Вдобавок Франция, Германия и Великобритания вступили в 2026 год со слабыми, непопулярными правительствами, которые находятся под ударом не только со стороны популистов, как правых, так и левых, но и администрации США, явно стремящейся к их краху. Хотя ни в одной из этих стран не планируется национальных выборов, всем троим правительствам грозит в лучшем случае паралич, а в худшем — дестабилизация. И минимум один из лидеров — а именно британский премьер Кир Стармер — может пасть жертвой внутрипартийного мятежа.

Ключевым событием года в Великобритании станут промежуточные выборы в мае. По прогнозам, Лейбористской партии грозит серьезное унижение: третье место в парламенте Уэльса, проигрыш Шотландской национальной партии в парламенте Шотландии и сдача позиций как “зеленым”, так и “реформистам” в Англии. Депутаты уже предвкушают официальное смещение Стармера с должности лидера партии, и его шансы на политическое выживание самые скромные.

Франция тем временем вступила в 2026 год без бюджета — что характерно, второй год кряду. Хорошая новость для президента Эммануэля Макрона — что к концу февраля или в марте правительство меньшинства премьер-министра Себастьена Лекорню наверняка договорится о бюджете, который к тому же позволит несколько сократить дефицит. А поскольку до президентских выборов осталось всего 16 месяцев, а местные выборы предстоят уже в марте, желание оппозиции объявлять досрочные парламентские выборы поутихло. Но это лучшее, на что он может надеяться, поскольку атмосфера замедленного кризиса в расколотом Национальном собрании сохранится вплоть до выборов 2027 года.

И наконец, хотя похоже, что экономика Германии немного восстановится в этом году, системный кризис она так и не преодолеет. Правительство канцлера Фридриха Мерца подтачивают идеологические разногласия, и вряд ли оно сможет продавить далеко идущие реформы. А поскольку ожидается, что на предстоящих выборах в пяти землях доля голосов “Альтернативы для Германии” возрастет, давление на правительство в Берлине лишь усилится.

В 2026 году о себе вновь напомнит историческая истина, о которой столь часто забывают в спокойные времена: свобода, стабильность, процветание и мир в Европе всегда хрупки.

Счастливая эпоха, вопреки самой истории ставшая возможной благодаря Pax Americana, а также благодаря исключительному сотрудничеству и интеграции после Второй мировой войны, официально подошла к концу. В дальнейшем значимость Европы в новом мировом порядке будет определяться ее откликом на действия России, ее дипломатическим влиянием на исход украинского конфликта и тем, сможет ли она повысить свою конкурентоспособность, одновременно сдерживая крепнущее влияние ультраправых и устраняя смертельные угрозы ее экономике и безопасности, исходящие от России, Китая и США .

Именно от этого зависит, выживет Европа или нет.

Муджтаба Рахман — руководитель европейского отдела Eurasia Group