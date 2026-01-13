Войти
Lenta.ru

Первый космический запуск Индии в 2026-м закончился неудачей

188
0
0
Архивное фото. Фото: P. Ravikumar / Reuters
Архивное фото. Фото: P. Ravikumar / Reuters.

Запуск индийской ракеты PSLV-DL со спутником ДЗЗ EOS-N1 закончился неудачей

Запуск индийской четырехступенчатой ракеты PSLV-DL со спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) EOS-N1 — первый для Индии космический старт в 2026 году — закончился неудачей. Об этом со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований сообщает газета The Hindu.

Причиной неудачи стали неполадки в работе третьей ступени носителя, в результате чего космический аппарат не удалось вывести на заданную околоземную орбиту. Кроме EOS-N1, PSLV-DL должна была вывести на орбиту попутную нагрузку — 15 космических аппаратов из Индии, Бразилии, Непала, Таиланда и Великобритании.

Носитель PSLV-DL состоит из четырех ступеней — двух жидкостных и двух твердотопливных. Запуск ракеты PSLV-C62 стал 105-м с космодрома Шрихарикота, 64-й полетом носителя PSLV и пятым полетом варианта PSLV-DL.

В мае Индийская организация космических исследований сообщила, что запуск ракеты PSLV закончился неудачей из-за проблем с двигателем.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Великобритания
Индия
Непал
Таиланд
Компании
ISRO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 05:23
  • 13355
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.01 01:24
  • 42
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 13.01 01:18
  • 1
МИД КНР призвал США не прикрывать интересы в Арктике защитой от Китая и России
  • 12.01 23:33
  • 3
О России и Иране - в свете последних событий
  • 12.01 18:23
  • 1
Противник утверждает, что ВС РФ начали применять БПЛА «Герань-5»
  • 12.01 18:16
  • 1
Удар «пустой болванкой Орешника»: стоит ли переживать о том, что без взрывчатки
  • 12.01 17:05
  • 2
Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию
  • 12.01 15:47
  • 1
Ту-142МК впервые в истории ВМФ дозаправились в воздухе у Северного полюса
  • 12.01 13:38
  • 1
Возможно, оно сработает: российская армия придумала новый нестандартный способ защитить свои танки от атак беспилотников (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 12.01 13:26
  • 1
ВМФ создал авиадесантируемый подводный беспилотник для спасения подводников
  • 12.01 08:07
  • 0
Комментарий к "Соединенные Штаты могут захватить российский арсенал оружия в Венесуэле (The National Interest, США)"
  • 12.01 06:15
  • 0
Комментарий к "Великобритания пообещала Украине «Сумерки»"
  • 12.01 03:38
  • 0
Комментарий к "Пустые слова о конфликте на Украине обрекают НАТО на провал (The Times, Великобритания)"
  • 11.01 16:50
  • 2
ВМФ разработал подводный беспилотник в форме торпеды
  • 11.01 15:20
  • 1
США выходят из более 60 международных организаций, в том числе из структур ООН