Первый космический запуск Индии в 2026-м закончился неудачей

Запуск индийской ракеты PSLV-DL со спутником ДЗЗ EOS-N1 закончился неудачей

Запуск индийской четырехступенчатой ракеты PSLV-DL со спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) EOS-N1 — первый для Индии космический старт в 2026 году — закончился неудачей. Об этом со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований сообщает газета The Hindu.

Причиной неудачи стали неполадки в работе третьей ступени носителя, в результате чего космический аппарат не удалось вывести на заданную околоземную орбиту. Кроме EOS-N1, PSLV-DL должна была вывести на орбиту попутную нагрузку — 15 космических аппаратов из Индии, Бразилии, Непала, Таиланда и Великобритании.

Носитель PSLV-DL состоит из четырех ступеней — двух жидкостных и двух твердотопливных. Запуск ракеты PSLV-C62 стал 105-м с космодрома Шрихарикота, 64-й полетом носителя PSLV и пятым полетом варианта PSLV-DL.

В мае Индийская организация космических исследований сообщила, что запуск ракеты PSLV закончился неудачей из-за проблем с двигателем.