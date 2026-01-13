На Зеленодольском заводе модернизировали производственные мощности

На Зеленодольском заводе имени А.М. Горького состоялось торжественное открытие после модернизации ряда производственных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе судостроительной корпорации "Ак Барс", в состав которой входит верфь.

Уточняется, что после модернизации открылся участок судомоделирования в цехе №8. Также состоялся ввод в эксплуатацию оборудования, установленного в рамках обновления станочного парка на механическом участке цеха №4.

Зеленодольский завод имени Горького Пресс-служба Зеленодольского завода имени Горького

Помимо открытия обновленных мощностей, состоялось традиционное награждение работников предприятия, внесших личный вклад в модернизацию.

Зеленодольский завод построил для ВМФ России серию патрульных кораблей проекта 22160 и малых ракетных кораблей проекта 21631 ("Буян-М"). Сейчас верфь ведет производство малых ракетных кораблей проекта 22800 ("Каракурт"). В 2023 году в Зеленодольске заложили два научно-исследовательских судна проекта 03182Р.