Войти
Flotprom

На Зеленодольском заводе модернизировали производственные мощности

187
0
0

На Зеленодольском заводе имени А.М. Горького состоялось торжественное открытие после модернизации ряда производственных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе судостроительной корпорации "Ак Барс", в состав которой входит верфь.

Уточняется, что после модернизации открылся участок судомоделирования в цехе №8. Также состоялся ввод в эксплуатацию оборудования, установленного в рамках обновления станочного парка на механическом участке цеха №4.

Зеленодольский завод имени Горького

Пресс-служба Зеленодольского завода имени Горького


Помимо открытия обновленных мощностей, состоялось традиционное награждение работников предприятия, внесших личный вклад в модернизацию.

Зеленодольский завод построил для ВМФ России серию патрульных кораблей проекта 22160 и малых ракетных кораблей проекта 21631 ("Буян-М"). Сейчас верфь ведет производство малых ракетных кораблей проекта 22800 ("Каракурт"). В 2023 году в Зеленодольске заложили два научно-исследовательских судна проекта 03182Р.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЗДЗ Горького
Проекты
21631 Буян-М
22160
22800 МРК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 05:23
  • 13355
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.01 01:24
  • 42
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 13.01 01:18
  • 1
МИД КНР призвал США не прикрывать интересы в Арктике защитой от Китая и России
  • 12.01 23:33
  • 3
О России и Иране - в свете последних событий
  • 12.01 18:23
  • 1
Противник утверждает, что ВС РФ начали применять БПЛА «Герань-5»
  • 12.01 18:16
  • 1
Удар «пустой болванкой Орешника»: стоит ли переживать о том, что без взрывчатки
  • 12.01 17:05
  • 2
Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию
  • 12.01 15:47
  • 1
Ту-142МК впервые в истории ВМФ дозаправились в воздухе у Северного полюса
  • 12.01 13:38
  • 1
Возможно, оно сработает: российская армия придумала новый нестандартный способ защитить свои танки от атак беспилотников (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 12.01 13:26
  • 1
ВМФ создал авиадесантируемый подводный беспилотник для спасения подводников
  • 12.01 08:07
  • 0
Комментарий к "Соединенные Штаты могут захватить российский арсенал оружия в Венесуэле (The National Interest, США)"
  • 12.01 06:15
  • 0
Комментарий к "Великобритания пообещала Украине «Сумерки»"
  • 12.01 03:38
  • 0
Комментарий к "Пустые слова о конфликте на Украине обрекают НАТО на провал (The Times, Великобритания)"
  • 11.01 16:50
  • 2
ВМФ разработал подводный беспилотник в форме торпеды
  • 11.01 15:20
  • 1
США выходят из более 60 международных организаций, в том числе из структур ООН