В США построят завод по производству беспилотных аналогов истребителей с ИИ

Источник изображения: topwar.ru

В США идёт разработка проекта, нацеленного на углубление использования беспилотных систем и искусственного интеллекта (ИИ) в вооружённых силах. Одним из тех, кто продвигает такой подход, является глава аппарата комиссии сената США по вооружению Кристиан Броуз. По его словами, комиссия провела анализ соотношения сил между США и Китаем и «выводы оказались неутешительными». По словам Броуза, по ряду направлений перевес в пользу Китая.

Эти заявления во многом идут вразрез с аналитикой Военного колледжа США, где буквально накануне заявили о том, что «Китай вряд ли сможет повторить то, что США провели в Венесуэле, так как у Китая хуже оснащённость спецназа, фрагментированное командование и нет опыта реализации многодоменных операций».

Несмотря на разные оценки, в США решили строить огромный завод в штате Огайо для производства автономных боевых систем. Речь идёт о предприятии Arsenal-1, которое, как запланировано, будет выпускать «десятки тысяч единиц продукции: от БПЛА до роботизированных истребителей с искусственным интеллектом», в рамках проекта CCA (Collaborative Combat Aircraft).

Броуз:

Мы собираемся создать тактический боевой самолёт, аналог F-15 или F-16, но без лётчика в кабине. При реализации проекта это будет роботизированная машина, которая находится в подчинении для усиления возможностей пилотируемого самолёта. Такая платформа сможет нести дополнительное оружие, датчики мониторинга, что позволит лучше справляться с боевой задачей.

Какой именно вариант, F-15 или F-16, будет взят за основу, не решили, но уже строят завод и требуют финансирование из бюджета.

По словам Броуза, «это не далёкое будущее, а реалистичное настоящее»:

Когда мы не можем вывести больше людей из опасных зон, заменив их технологически, мы терпим неудачу. Это надо исправить.