Войти
Военное обозрение

В США построят завод по производству беспилотных аналогов истребителей с ИИ

192
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В США идёт разработка проекта, нацеленного на углубление использования беспилотных систем и искусственного интеллекта (ИИ) в вооружённых силах. Одним из тех, кто продвигает такой подход, является глава аппарата комиссии сената США по вооружению Кристиан Броуз. По его словами, комиссия провела анализ соотношения сил между США и Китаем и «выводы оказались неутешительными». По словам Броуза, по ряду направлений перевес в пользу Китая.

Эти заявления во многом идут вразрез с аналитикой Военного колледжа США, где буквально накануне заявили о том, что «Китай вряд ли сможет повторить то, что США провели в Венесуэле, так как у Китая хуже оснащённость спецназа, фрагментированное командование и нет опыта реализации многодоменных операций».

Несмотря на разные оценки, в США решили строить огромный завод в штате Огайо для производства автономных боевых систем. Речь идёт о предприятии Arsenal-1, которое, как запланировано, будет выпускать «десятки тысяч единиц продукции: от БПЛА до роботизированных истребителей с искусственным интеллектом», в рамках проекта CCA (Collaborative Combat Aircraft).

Броуз:

Мы собираемся создать тактический боевой самолёт, аналог F-15 или F-16, но без лётчика в кабине. При реализации проекта это будет роботизированная машина, которая находится в подчинении для усиления возможностей пилотируемого самолёта. Такая платформа сможет нести дополнительное оружие, датчики мониторинга, что позволит лучше справляться с боевой задачей.

Какой именно вариант, F-15 или F-16, будет взят за основу, не решили, но уже строят завод и требуют финансирование из бюджета.

По словам Броуза, «это не далёкое будущее, а реалистичное настоящее»:

Когда мы не можем вывести больше людей из опасных зон, заменив их технологически, мы терпим неудачу. Это надо исправить.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Китай
США
Продукция
F-15
F-16
Проекты
AI
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 05:23
  • 13355
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.01 01:24
  • 42
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 13.01 01:18
  • 1
МИД КНР призвал США не прикрывать интересы в Арктике защитой от Китая и России
  • 12.01 23:33
  • 3
О России и Иране - в свете последних событий
  • 12.01 18:23
  • 1
Противник утверждает, что ВС РФ начали применять БПЛА «Герань-5»
  • 12.01 18:16
  • 1
Удар «пустой болванкой Орешника»: стоит ли переживать о том, что без взрывчатки
  • 12.01 17:05
  • 2
Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию
  • 12.01 15:47
  • 1
Ту-142МК впервые в истории ВМФ дозаправились в воздухе у Северного полюса
  • 12.01 13:38
  • 1
Возможно, оно сработает: российская армия придумала новый нестандартный способ защитить свои танки от атак беспилотников (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 12.01 13:26
  • 1
ВМФ создал авиадесантируемый подводный беспилотник для спасения подводников
  • 12.01 08:07
  • 0
Комментарий к "Соединенные Штаты могут захватить российский арсенал оружия в Венесуэле (The National Interest, США)"
  • 12.01 06:15
  • 0
Комментарий к "Великобритания пообещала Украине «Сумерки»"
  • 12.01 03:38
  • 0
Комментарий к "Пустые слова о конфликте на Украине обрекают НАТО на провал (The Times, Великобритания)"
  • 11.01 16:50
  • 2
ВМФ разработал подводный беспилотник в форме торпеды
  • 11.01 15:20
  • 1
США выходят из более 60 международных организаций, в том числе из структур ООН