Новый "Сталинград". Что Россия готовится развернуть в Арктике

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Андрей Коц. В конце минувшего года в Санкт-Петербурге заложили универсальный атомный ледокол "Сталинград". Заказчик — ФГУП "Атомфлот". Сильный ледокольный флот дает России ряд серьезных преимуществ в северных широтах, которых нет у других государств, претендующих на ресурсы Арктического региона. О новых кораблях и перспективах, которые они открывают, — в материале РИА Новости.

Проект "Арктика"

Атомные ледоколы проекта 22220 "Арктика" — серия двухосадочных атомоходов. Их основная задача — обслуживание Северного морского пути и обеспечение экспедиций в Арктику. Переменная осадка позволяет с равной эффективностью использовать эти корабли как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах сибирских рек. Суда проекта 10520 типа "Арктика" и "Таймыр" уже не понадобятся, что уменьшит общую стоимость эксплуатации атомного ледокольного флота, полностью сохранив его возможности.

В проекте запланировано семь вымпелов. В строю уже четыре: "Арктика", "Сибирь", "Урал" и "Якутия". Еще три — "Чукотка", "Ленинград" и "Сталинград" — находятся на стапелях судоверфей в разных стадиях строительства. Среди атомоходов крупнее этих кораблей только американские авианосцы.

Вся энергия корабля — от атомной паропроизводящей установки. Двухреакторные атомоходы мощностью 60 мегаватт рассчитаны на четыре десятилетия. Инновационные реакторы работают без перезарядки от пяти до семи лет, что увеличивает общий эксплуатационный срок судна. При этом стоимость ядерного комплекта топлива — тепловыделяющих сборок — около миллиарда рублей.

Три четырехлопастных гребных винта фиксированного шага приводятся в действие шестью электродвигателями — по два на каждом из трех валов судна. Наибольшая длина корабля — 173,3 метра. Наименьшая осадка — 9,03 метра. Наименьшее водоизмещение — 26 771 тонна. Это больше, чем у атомных ракетных крейсеров проекта 1144 "Орлан". Суда способны преодолевать лед толщиной до трех метров со скоростью полтора-два узла (до четырех километров в час).

Атомный крейсер "Петр Великий" проекта 1144 "Орлан" в Кронштадте Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Ледоколы проекта 22220 — часть программы "Основы государственной политики страны в Арктике на период до 2035 года", цель которой — развитие Северного морского пути. Это особенно важно в свете отказа европейских государств от закупок российских энергоресурсов. "Сталинград" и его систершипы смогут прокладывать путь для морских конвоев с товарами и сырьем в Азиатско-Тихоокеанский регион через Арктику. Это значительно сократит время в пути и удешевит транспортировку.

Президент России Владимир Путин выступает по видеосвязи во время церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград" в Санкт-Петербурге Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Ледокольный флот

Помимо кораблей проекта 22220, в строю два атомных ледокола с двухреакторной ядерной энергетической установкой мощностью 75 тысяч лошадиных сил ("Ямал", "50 лет Победы"), два с однореакторной, мощностью 50 тысяч ("Таймыр", "Вайгач"), атомный лихтеровоз-контейнеровоз "Севморпуть" (40 тысяч) и пять судов технологического обслуживания. Ледокол "Советский Союз" — в эксплуатационном резерве.

Атомный ледокол "Таймыр" Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Михалев

Еще имеются дизель-электрические суда, в том числе военные. Например, "Илья Муромец" и "Евпатий Коловрат" проекта 21180. Они способны преодолеть сплошное ледовое поле толщиной до метра. Помимо проводки конвоев, могут доставлять грузы для группировки войск в Арктике. Предусмотрен и монтаж бортового вооружения — в частности, корабельных скорострельных артиллерийских установок АК-630, АК-230, АК-306. Ледокол несложно превратить в ударный боевой корабль, достаточно оснастить противокорабельными ракетами.

Это особенно важно в условиях, когда НАТО пытается ограничить возможности ВМФ России по развертыванию стратегических подводных ракетоносцев в Баренцевом и Норвежском морях. После вступления Финляндии и Швеции в альянс в 2022-м Скандинавский полуостров целиком находится под контролем вероятного противника. Североевропейские страны интенсивно вооружаются. Москве приходится учитывать это в стратегии обеспечения национальной безопасности.

Торжественная церемония подъема флага и приема в состав Тихоокеанского флота новейшего ледокола "Евпатий Коловрат" в Петропавловске-Камчатском Источник изображения: © Фото : Управление информационной политики Администрации Губернатора Камчатского края

Милитаризация Севера

Сегодня Россия, по сути, обладает монополией на действия в арктических водах. Столько ледоколов нет ни у одного государства в мире. Для сравнения: у Береговой охраны США всего два — Polar Star и Healy, причем второй постоянно ремонтируется и редко выходит в море. Одного исправного ледокола для экономической и военной сверхдержавы явно недостаточно. А ведь контроль над Арктикой открывает доступ к богатым природным ресурсам и гарантирует постоянное военное присутствие на севере Евразии.

У канадцев есть корабли для боевого дежурства в арктических водах, но нет возможностей развернуть в регионе крупные сухопутные соединения. В ВМС Норвегии — четыре патрульных корабля, которые способны нести службу во льдах, однако их скромное вооружение не позволит на равных противостоять российскому Северному флоту. У Дании, хотя там и достаточно сильные ВМС, тоже нет военной инфраструктуры в Арктике. Финляндия и Швеция не располагают серьезной военной мощью на море.

У вероятного противника есть проблемы и на суше. Так, американской армии остро не хватает транспорта для перевозки грузов и военнослужащих в тяжелейших полярных условиях. Единственные подходящие тягачи-вездеходы — шведские двухзвенные гусеничные Bandvagn 206, принятые на вооружение под обозначением Small Unit Support Vehicle (SUSV, малая машина поддержки подразделений). Однако первые образцы сошли с конвейера еще 40 лет назад и давно не отвечают современным требованиям.

Двухзвенный вездеход ДТ-30 "Витязь" Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

У России же на вооружении — широчайшая номенклатура военной техники для Арктики. В северных широтах создана крупнейшая сеть военных баз и аэродромов. А развернутые в регионе войска готовы выполнять боевые задачи в самых экстремальных погодных условиях. Почти вся сухопутная техника смонтирована на базе двухзвенных гусеничных вездеходов ДТ-30 "Витязь", которым не страшны морозы до минус 55 градусов. Некоторые модификации могут преодолевать водные преграды, что значительно повышает мобильность.

Российский военный комплекс "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа Источник изображения: © РИА Новости / Минобороны РФ

Кроме того, в Арктике размещены дальнобойные зенитные ракетные комплексы С-400 под прикрытием новых систем ПВО "Панцирь" и "Тор". А от нападения с моря российские базы защищают береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Все это оружие — в распоряжении первого полноценного арктического соединения Сухопутных войск России, 80-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Алакуртти Мурманской области.

Для боевых действий есть все необходимое: от полноприводных грузовиков, танков, снегоходов до собачьих и оленьих упряжек. Также имеется специальная модификация вертолетов Ми-8АМТШ-ВА с системой обогрева основных агрегатов силовой установки.